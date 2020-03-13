13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте упрощенного пропуска "Папялякис" приостановлено оформление. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Сегодня на белорусско-литовской границе пункт упрощенного пропуска "Папялякис" (сопредельный белорусский - "Лынтупы") из-за проблем с электропитанием не функционирует. Причиной отключения электроснабжения стали погодные условия", - рассказали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось ранее, по аналогичной причине в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") с 00.30 было полностью остановлено оформление. На данный момент работа контрольных служб возобновлена в штатном режиме.

Литовская сторона возобновила оформление транспорта в пункте пропуска "Мядининкай" "Сейчас прием транспорта на этом участке белорусско-литовской границы сопредельной стороной осуществляется ритмично", - отметили в таможне. Въезда в Литву ожидают около 100 грузовых автомобилей.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн на интерет-портале пограничного ведомства.-0-