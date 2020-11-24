В Ляховичском районе открыли психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов

24 ноября, Ляховичский район /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе сегодня состоялось открытие Кривошинского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о создании нового дома-интерната Брестский облисполком принял два года назад. Под социальные нужды реконструировали здание бывшей амбулатории Кривошинской больницы. На строительные работы и приобретение оборудования из бюджета направлено Br1,5 млн.

"Наша задача - помочь пожилым людям и инвалидам жить в комфортных условиях дома. В каждом районе созданы территориальные центры социального обслуживания населения, работники которых оказывают услуги по уходу на дому. Однако есть люди, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и медицинском контроле. В республике создана сеть домов-интернатов, сегодня открываем 91-й. На их содержание из бюджета в этом году направлено Br224 млн", - отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Кривошинский дом-интернат расположился в двухэтажном здании. Помимо жилых комнат там обустроены актовый зал, столовая и буфет, библиотека, аптека, процедурные кабинеты, кабинет для занятий лечебной физкультурой. Социальное учреждение рассчитано на 110 мест. Первые 17 постояльцев уже заселились. При полной загрузке дома-интерната уход за постояльцами будут оказывать около 80 человек.

"Модернизация или перепрофилирование объектов под социальные нужды - рациональный подход. По такому пути будем идти и дальше. Сейчас такая проблема остро не стоит. С открытием нового дома-интерната решим вопрос очередности в регионе", - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

В Брестской области действуют 11 домов-интернатов, в том числе два общего типа. Их общая вместимость составляет 2 383 койко-места.-0-