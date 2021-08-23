В Ляховичском районе приостановлено купание в трех местах

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области приостановлено купание в трех местах, еще в одном ограничено купание детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Санслужба еженедельно проводит отборы воды из открытых водоемов. Из-за ухудшения качества воды по микробиологическим показателям приостановлено купание в Ляховичском районе в реке Щара у агрогородка Дарево и на пляже в оздоровительном лагере "Чайка", а также в зоне отдыха у реки Ведьма в самих Ляховичах.Помимо этого ограничено купание детей в пруду на пересечении улиц Парковой и Озерной в Микашевичах (Лунинецкий район).-0-