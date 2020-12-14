В Логойске из-за аварии без тепла были 140 домов, 2 школы и 3 детсада

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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске из-за аварии без тепла и горячей воды оставались 140 домов, 2 школы и 3 детсада. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"13 декабря в 8.50 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 500 мм по улице Заводской в Логойске Минской области. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 140 многоквартирных жилых домов, 2 школы и 3 детских сада", - рассказали в пресс-службе.
В 18.40 тепло и горячее водоснабжение потребителей восстановлено. -0-