В Логойске определили лучших среди юных спасателей Минской области

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям состоялось первенство Минской области по пожарно-спасательному спорту среди юношей (юниоров) и девушек "Кубок чемпионов", сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Пожарно-прикладной спорт призван развить жизненно необходимые в работе огнеборцев качества: силу, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки и работать в дыму при высоких температурах. Соревнования служат совершенствованию профессионального и спортивного мастерства пожарно-спасательных служб, популяризации профессии пожарного и спасателя, дальнейшему развитию спорта", - отметили в ведомстве.

Юные спасатели Минщины показали свои наилучшие результаты. "В борьбу за призовые места вступили 111 юношей и 42 девушки из 23 районных команд области. На протяжении дня ребята соревновались в личном и в общекомандном первенствах. Согласно программе соревнований участники состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни и пожарной эстафете 4х100 м", - рассказали в МЧС.

Третье место завоевала команда Солигорского района, а второе досталось спасателям из Минского района. Победили представители Борисовского района, набравшие наибольшее количество очков в общекомандном зачете. Все победители и призеры были награждены дипломами, кубками, медалями и ценными подарками.-0-