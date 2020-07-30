В Логойске открыли пожарное депо

30 июля, Логойск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске сегодня торжественно открыли пожарное депо. Директор генподрядчика по строительству объекта ОАО "МПМК №198" Николай Гиль вручил символический ключ начальнику Логойского районного отдела по ЧС Валерию Войтеховичу, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое аварийно-спасательное подразделение будет на страже безопасности не только райцентра, но 20 сельских населенных пунктов района, важных индустриальных и социальных объектов региона. Среди них Логойская центральная районная больница, дом-интернат для инвалидов и престарелых, три крупных фармацевтических предприятия.

Объект был включен в инвестиционную программу Миноблисполкома в 2019 году. Спустя год его ввели в эксплуатацию. Пожарное депо с административным корпусом для размещения инженерно-инспекторского состава оснащено двумя автоцистернами и автолестницей.

Кроме действующих работников органов и подразделений по ЧС столичного региона, разделить торжественный и важный для службы спасения Минской области момент прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, ветераны службы, выдающиеся спортсмены, которые организовали показательные выступления, юные спасатели-пожарные.

/Будет дополнено/.-0-