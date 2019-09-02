В Логойском районе выставят на торги 12 объектов недвижимости

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскоблимущество" 19 сентября выставит на торги 12 объектов недвижимости в Логойском районе, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В их числе - здания сельских домов культуры, детских садов, школ, баня. Начальная цена продажи снижена на 20-80%. В дальнейшем данную недвижимость можно использовать для размещения объектов административно-хозяйственного, производственного, складского, торгового назначения и для других целей. Земельные участки, необходимые для обслуживания отчуждаемого имущества, предоставляются в аренду сроком на 20 и 50 лет без продажи права заключения договора аренды.

Окончательный срок приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами - 12.00 17 сентября.

Подробную информацию об этих и других выставленных на продажу объектах недвижимости можно узнать на сайте комитета "Минскоблимущество" в разделе "Аукционы" или по телефонам 8 (017) 228-60-13; 8(017) 500-47-11.-0-