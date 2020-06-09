В Лунинецком районе бывший детсад реконструировали под амбулаторию

9 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новую сельскую амбулаторию в Лунинецком районе введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус.

Амбулатория в деревне Лахва сгорела во время пожара семь лет назад. Здание 1928 года постройки было практически полностью уничтожено огнем и восстановлению не подлежало. Проблему пытались решить в течение нескольких лет. В итоге нашелся подходящий вариант - под медицинское учреждение решено было реконструировать неиспользуемое здание бывшего детского сада.

Проект включили в государственную программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Из республиканского бюджета на эти цели был выделен Br1 млн. Работы на объекте начались в декабре 2019 года. Строители Лунинецкой ПМК-19 возвели современное здание, оставив от бывшего детсада только наружные стены.

"Строительные работы завершены. Сейчас закупается оборудование. Планируем, что до конца года амбулаторию в Лахве введем в эксплуатацию, - отметила Светлана Хлебус. - Там большой врачебный участок, где проживают более 2 тыс. человек. Теперь медицинская помощь для местных жителей станет доступнее, ведь пока им приходилось обращаться в амбулатории соседних деревень или в районную поликлинику".

Помещение амбулатории рассчитано на 60 посещений в смену. Здесь также разместятся дневной стационар на шесть койко-мест, лаборатория, стоматологический кабинет. В штате планируются два врача общей практики, средний и младший медперсонал. По словам главврача, в лечебно-профилактическом учреждении будут созданы все условия для оказания помощи пациентам.-0-