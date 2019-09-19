В Лунинецком районе получают самый высокий в Брестской области урожай овощей

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области под овощи выделено 1,6 тыс. га, убрано 44% площадей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

В регионе собрано 18,6 тыс. т овощей при урожайности 257 ц/га. В частности, в закрома уже отправлено 15 тыс. т моркови, 947 т столовой свеклы, 1,1 тыс. т горошка, 800 т лука, 383 т капусты. На долю Лунинецкого района, на данный момент, приходится 90% всего собранного в Брестской области урожая овощей. С одного гектара получают 650 ц.

В самом разгаре уборка картофеля, которым занято 4,2 тыс. га. Он выкопан почти на 40% площадей. Валовый сбор клубней составляет 52,8 тыс. т при урожайности 315 ц/га (на уровне прошлого года). Лучше всего картофель в этом году уродил в Барановичском (393 ц/га), Лунинецком (392 ц/га) и Ляховичском (374 ц/га) районах.

В Брестской области на десять дней раньше обычного начали убирать сахарную свеклу. Сладкие корнеплоды занимают 18,7 тыс. га, на четверти площадей они уже выкопаны. Собрано 181 тыс. т при урожайности 391 ц/га. Хороший урожай сахарной свеклы в Барановичском, Дрогичинском, Ляховичском и Пружанском районах, где с одного гектара получают более 400 ц.

Виталий Рудь отметил, что выращиванием овощей в Брестской области занимаются как сельхозпредприятия, так и крупные крестьянские хозяйства. Урожая будет достаточно для нужд внутреннего рынка, прорабатываются также поставки за рубеж.

Аграрии юго-западного региона сейчас занимаются уборкой кукурузы на силос и зерно, заготовкой травяных кормов, севом озимых зерновых культур.-0-