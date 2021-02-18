В Лунинце планируют реконструировать инфекционное отделение райбольницы

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце планируют реконструировать инфекционное отделение центральной районной больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Светлана Хлебус.

"Существующее инфекционное отделение нуждается в обновлении. Уже изготовлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Сейчас - стадия электронного аукциона по выбору подрядной организации на строительство", - отметила Светлана Хлебус. Проект включен в перечень строек, финансируемых за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Под нужды инфекционного отделения реконструируют корпус, где ранее размещались терапевтическое и детское отделения. В двухэтажном здании планируется разместить 25 койко-мест. Для пациентов обустроят боксы и полубоксы. "В изначальный проект в связи с коронавирусом внесли изменения. Раньше в отделении большинство пациентов были с кишечными инфекциями. С заболеваниями легких практически не было. Теперь к каждой палате будут подведены кислородные точки", - пояснила главврач райбольницы. Начало строительных работ намечено на нынешний год.

Лунинецкая ЦРБ с 1 февраля вернулась к обычному режиму работы. Заболевших пневмониями, которые подлежат стационарному лечению, госпитализируют в Пинск. В Лунинце в реанимации медпомощь оказывают только тяжелым пациентам с COVID-19. "Медперсонал уже изучил коронавирусную инфекцию. Люди работают смелее, чем во время первой волны. В прошлом году для борьбы с COVID-19 в больницу за счет бюджетных и спонсорских средств дополнительно закупили четыре аппарата искусственной вентиляции легких", - рассказала Светлана Хлебус.-0-