23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мачулищах 24 ноября на участке дороги временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"С 19.00 до 20.00 на ул. Минской в городском поселке Мачулищи Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено", - сказали в УВД.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-