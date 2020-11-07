В Малоритском районе открыли третий детский дом семейного типа

7 ноября, Малоритский район /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе Брестской области сегодня торжественно открыли детский дом семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Два дома у нас построены в Малорите. Третий решили возвести в агрогородке Луково, чтобы дети приучались к труду на земле, оставались в сельской местности. Деревня должна жить, - сказал председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко. - К сожалению, случается так, что дети остаются сиротами, оказываются в социально опасном положении. В этом доме они смогут обрести новую семью, любящих родителей-воспитателей".

Двухэтажный коттедж специалисты Малоритской ПМК №20 возвели примерно за полгода. Из республиканского и областного бюджетов на строительно-монтажные работы было направлено около Br460 тыс. За счет районного бюджета в дом купили мебель и предметы обихода, помогали в обустройстве и спонсоры (предприятия, общественные организации).

В новом доме поселились Владимир и Елена Бойко, которые взяли под свою опеку четверых мальчиков и одну девочку. "Мы выбрали родителей-воспитателей, у которых есть свои дети и уже родились внуки. Эти люди с большим сердцем, они хотят помогать детям", - подчеркнул Михаил Баценко. Он пожелал новоселам семейного счастья и тепла и вручил сертификаты на бытовую технику.

"В соседней деревне женщина брала летом на оздоровление ребят из детского дома. Мы тоже обдумывали такую идею: 15 лет назад взяли Артура, он остался в нашей семье. Позже взяли еще одного мальчика, а спустя время - его брата. В этом году у нас появились еще трое детей", - рассказала историю своей семьи Елена Бойко. Даниилу сейчас восемь лет, двум Владиславам исполнилось шесть, Кириллу - 2 года, а самой младшей Даше только шесть месяцев.

Владимир заботу о своей большой семье совмещает с работой в "Белтаможсервисе". Мужчина признался, что поначалу сомневался, брать ли детей под опеку. Теперь в них - вся жизнь. "Конечно, бывают сложности. Это двойная ответственность и тревога, но воспитывать детей большая радость", - поделились супруги.-0-