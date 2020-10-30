В Малоритском районе с почестями перезахоронили останки 8 красноармейцев

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе сегодня с воинскими почестями перезахоронили останки восьми неизвестных красноармейцев, погибших в первые дни Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.
Останки бойцов Красной армии обнаружили в сентябре военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в лесу у деревни Карпин. Сначала поисковики нашли захоронение с останками трех человек. Дальнейшие поиски привели к очередному месту, где покоился прах пяти бойцов. Как позже установили эксперты, среди павших была одна женщина.
"Возле Карпина есть урочище Меловая гора. Это высота, где летом 1941 года шли жестокие бои: наши войска пытались самоотверженно сдержать наступление захватчиков. Старики вспоминали, что тысячи солдат тогда погибли, земля была усеяна трупами. Мы до сих пор каждый год находим и перезахораниваем останки", - рассказал председатель Хотиславского сельисполкома Александр Коробейко.
Торжественная церемония состоялась у Кургана Славы возле агрогородка Хотислав. Это воинское захоронение определено основным местом погребения останков советских воинов, найденных на территории Малоритского района. В братской могиле покоится прах 27 жертв войны. Рядом расположено несколько захоронений с останками 46 военнослужащих, найденных в последние годы поисковиками. Имена большинства бойцов неизвестны, как и тех, кому сегодня отдали последние почести у Кургана Славы.
В траурном митинге приняли участие руководители местных органов власти, райвоенкомата, представители православного прихода, жители Хотислава.-0-