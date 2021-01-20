В Марьиной Горке и Воложине из-за аварии без воды остались 53 дома и поликлиника

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке и Воложине из-за аварии без воды были 53 дома и поликлиника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"19 января в 11.52 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул.Андреевской, 114 в Марьиной Горке. Без водоснабжения оставались 52 частных жилых дома. В 16.35 водоснабжение потребителей было восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 13.20 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул.Гагарина, 2 в Воложине. Без водоснабжения остались многоквартирный жилой дом и поликлиника. В 16.02 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-