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В медучреждения Гомельской области прибыли почти 700 молодых врачей

Регионы 12.08.2019 | 13:29
Фото из архива
Фото из архива

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В медучреждения Гомельской области с 1 августа прибыли на свое первое место работы почти 700 молодых специалистов с высшим медицинским образованием, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Также в регион направлены почти 500 средних медицинских работников. По словам Михаила Змушко, на 8 августа в организациях здравоохранения области работают 6 877 врачей и 17 702 медработников среднего звена. В сравнении с такой же датой 2018 года численность врачей увеличилась на 215 человек, среднего персонала - на 535, отметил замначальника главного управления здравоохранения. В целом укомплектованность врачами составила 96%, средними медработниками - 98,3%.

"В настоящее время наиболее востребованы в здравоохранении области врачи-педиатры, а также врачи хирургического профиля - анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги", - уточнил Михаил Змушко.

Что касается удовлетворения потребности в медицинских кадрах в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, то оно осуществляется в первую очередь за счет выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки. "Практика целевой подготовки специалистов в высших учреждениях образования Беларуси за счет средств республиканского бюджета продолжается. Так, в этом году Министерством здравоохранения для Гомельской области предусмотрено 90 мест для целевой подготовки в медуниверситетах и 242 - в медколледжах", - пояснил Михаил Змушко.

Также он рассказал, что в марте этого года главное управление здравоохранения совместно с обкомом профсоюзов провели мониторинг работы с молодыми специалистами. "По результатам анонимного анкетирования молодых специалистов, основной причиной их убытия после обязательной отработки по распределению является непредоставление гарантий по выделению благоустроенного жилья - служебного, арендного, коммерческого использования. В этой связи руководителям учреждений поручено совместно с горрайисполкомами обеспечить такие гарантии, включить в коллективные договоры выплату компенсаторных затрат за наем жилых помещений", - подчеркнул Михаил Змушко.

В целом закрепляемость молодых специалистов в медучреждениях региона составляет не менее 80%, добавил он.-0-

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Теги
врачи, Гомельская область, здравоохранение
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