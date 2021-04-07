7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В медучреждения Гродненской области поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 10 тыс. доз. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома.

В поликлиниках региона есть оборудование, позволяющее соблюдать все предусмотренные инструкцией вакцины технические параметры.

В области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Практически полностью использованы три первых партии российской вакцины "Спутник V", а также китайской вакцины. Привился 1% жителей области.

"Первыми прививки получали работники здравоохранения. Также среди категорий жителей области, где высокая доля вакцинированных, педагоги, работники соцзащиты, а также проживающие в домах-интернатах", - отметили в главном управлении здравоохранения облисполкома. Сейчас в регионе также приступают к вакцинации других групп риска, в том числе людей старше 61 года и тех, у кого хронические заболевания.

Списки желающих привиться от коронавируса формируются в поликлиниках по месту жительства.-0-