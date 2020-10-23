В мемориальном комплексе "Рыленки" открыли новую плиту с 41 фамилией погибших воинов

23 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Рыленки" сегодня открыли новую плиту с 41 фамилией воинов, погибших при освобождении Дубровенского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новая плита появилась во время празднования 77-й годовщины освобождения одноименной деревни. Менее чем за год работникам районной библиотеки удалось установить десятки новых имен, работая с различными источниками. "Вовлек их в эту сложную, кропотливую работу, в том числе и молодых специалистов, краевед Алексей Гаврутиков. Библиотекарей трудилось немного, 3-4 человека, но они активно работали, тратили на это свободное время, занимались и в выходные дни", - отметила заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская.

Установлены имена 41 солдата. Всем их родственникам об этом сообщили и рассказали, что имена увековечены на мемориале.

В этом году 9 Мая комплекс "Рыленки" торжественно открыли после реконструкции. Здесь установлено 228 новых гранитных мемориальных плит с фамилиями погибших, обустроены пешеходные дорожки, заменено ограждение, уложена плитка. Появилось видеонаблюдение, установлены стелы и входной портал.

Мемориальный комплекс "Рыленки" воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище Дубровенского района. Здесь увековечена память советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армий, погибших в жестоких боях с октября 1943-го по июнь 1944 года. На мемориале увековечены имена более чем 9,4 тыс. бойцов (при его возведении было известно 6 тыс.).-0-