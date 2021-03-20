В мемориальном комплексе "Шуневка" Докшицкого района почтут память жертв фашизма

20 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время республиканской акции "Память" по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн в Докшицком районе в мемориальном комплексе "Шуневка" сегодня пройдет митинг-реквием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Докшицком райисполкоме.

У мемориального комплекса "Шуневка", ставшего символом сожженных в Докшицком районе деревень, соберутся представители областной и районной власти, общественных объединений, работники предприятий, ветераны и молодежь. Гости траурного митинга минутой молчания почтут память защитников Отечества, павших в Великой Отечественной войне, и мирных жителей, которых постигла трагическая участь.

В мае - июне 1943 года на территории Докшицкого района немецкое командование провело карательную операцию "Котбус" по уничтожению мирных жителей. Были стерты с лица земли 99 деревень, убиты более 20 тыс. человек. Три деревни - Шуневка, Азарцы и Золотухи - сожжены вместе с местным населением.

22 мая 1943 года каратели вошли в деревню Шуневка и хладнокровно оборвали жизни 66 мирных жителей. Среди них было 15 детей, старшему из которых исполнилось всего 6 лет. Взрослых согнали в сарай и подожгли. Тех, кто пытался спастись бегством от страшной смерти, настигали пули карателей. Маленьких детей палачи живыми бросали в колодец. Жители окрестных деревень видели и слышали, как горела Шуневка.

После войны деревня так и не восстала из пепла. На месте трагедии 3 июля 1983 года открыт мемориальный комплекс. Как заклинание потомкам, высечена на монументе надпись: "Як маці, заклінаю і малю, наступных пакаленняў дзеці, сейце бяссмерця зерня ў раллю, праклён вайне, што сее смерць на свеце".

Митинг-реквием начнется в 11.00.-0-

Траурный митинг у мемориала "Яма" в Минске собрал представителей разных конфессий и поколений Представители руководства района, общественных организаций и трудовых коллективов, депутаты парламента возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память более 5 тыс. узников Минского гетто, зверски уничтоженных фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.