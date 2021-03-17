В мемориальных комплексах "Тростенец" и "Масюковщина" 20 марта проведут субботник

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботник по благоустройству территорий мемориальных комплексов "Тростенец" и "Масюковщина" проведут 20 марта. Об этом рассказали на пресс-конференции начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Юрий Цаба и заместитель начальника соответствующего управления администрации Заводского района Минска Татьяна Мелешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно приводятся в порядок места, которые связаны с Великой Отечественной войной. Это три братские могилы и пять памятников воинской славы, которые расположены на территории Центрального района. Этот год не станет исключением. В рамках объявленного месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению 20 марта организуем большой субботник по наведению порядка на территории мемориального комплекса "Масюковщина", - сказал Юрий Цаба.

Территорию комплекса планируют очистить от мусора, сухой листвы, опавших веток, также в порядок приведут пешеходные дорожки и ритуальную площадку мемориала. "Приглашаем принять участие в уборке всех, кто помнит историю страны и кому небезразлично состояние города. Рабочий инвентарь найдем для каждого. Участие в таком мероприятии станет достойным примером единства поколений, преемственности традиций и сохранения народной памяти", - подчеркнул начальник управления.

Кроме того, в текущем году в мемориальном комплексе "Яма", который расположен на территории Центрального района, выполнят ремонт пешеходных дорожек с заменой покрытия на плиточное, установят бортовой камень.

На территории мемориального комплекса "Тростенец" тоже наведут порядок 20 марта, добавила Татьяна Мелешко. Выгребать и утилизировать растительные остатки, собирать мусор, подметать дорожки, удалять дикорастущие поросли собираются в урочище Благовщина, возле памятника жертвам фашизма в деревне Малый Тростенец и в урочище Шашковка.

Жителей столицы приглашают принять участие в наведении порядка в мемориальных комплексах. Субботник начнется в 10.00.-0-