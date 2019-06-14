В меню работников АПК в Гродненской области в жаркую погоду включили холодник и охлажденный компот

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за жаркой погоды практически на всех предприятиях АПК Гродненской области пересмотрели меню для тех, кто занят на полевых работах и ремонте и обслуживании сельхозтехники. Об этом БЕЛТА сообщил главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко.

В регионе продолжаются мониторинги по соблюдению температурного режима на рабочих местах. Нанимателей призывают создавать комфортные условия для труда, а работников - не забывать про средства индивидуальной защиты и обильный питьевой режим.

Под особым контролем сельскохозяйственные организации. Практически на всех предприятиях АПК области пересмотрели меню для работающих в поле. Например, борщи заменили на холодники, а вместо киселя повара подают охлажденные компоты, повсеместно увеличен объем выдаваемой воды. Где это возможно, был скорректирован график работы.

"Особые условия труда организованы для тех, кто работает на открытом воздухе. К примеру, для лесхозов, задействованных на разработке горельника в районе деревни Гожа Гродненского района, смещено начало и окончание рабочей смены на более холодное время суток: рабочий день начинается с 5 часов. Ежедневно в жару лесозаготовительным бригадам поставляют более полутонны холодной питьевой воды", - рассказал Дмитрий Горовенко.

Там, где нет возможности обеспечить централизованный подвоз питьевой воды, руководители выдают бутилированную. К примеру, на Кореличском РУП ЖКХ бутылки с водой положены всем без исключения трактористам, водителям и работникам, задействованным на косьбе. В условиях высокой температуры воздуха на предприятии "Гродноводоканал" для сотрудников, работающих на строительных объектах, закуплены головные уборы для защиты от солнца. Также работникам выдали трехлитровые термосы для хранения охлажденной воды. Кроме того, трудящимся установили специальные перерывы в работе.

"Работа строителей в сильную жару регулируется отдельным документом, согласно которому наниматель должен обеспечить работников бутилированной водой на каждом этаже строящегося здания, а также объявлять перерывы при температуре свыше 30 градусов. Профсоюз также рекомендует строительным организациям сместить время работы таким образом, чтобы с 12 до 15 часов, в самый солнцепек, работники имели возможность отдыхать", - отметил Дмитрий Горовенко.

Жаркие погодные условия откорректировали работу и промышленных предприятий. Например, для бесперебойной работы ОАО "Радиоволна" в производственные цеха приобрели дополнительные вентиляторы.-0-