В микрорайоне новостроек Гомеля заложили камень на месте строительства школы

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на месте строительства школы в микрорайоне №96, или Хутор, сегодня заложили камень, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что новая школа рассчитана на 845 мест. "Это новый, современный, интересный проект, более серьезный, чем реализуемый в 21-м микрорайоне", - сказал губернатор.

Планируется, что в школе будут блоки для начальных классов, среднего и старшего звеньев. Предусматривается центральный общешкольный блок с администрацией, библиотекой и гардеробами.

Интересным, по задумке, станет спортивная часть здания со спортзалами и бассейном, а на территории разместятся стадион, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, гимнастических занятий и другие. Запланированы зоны для воркаута, уличных тренажеров, отдыха и игр школьников и даже площадка для досуга родителей с детьми-дошкольниками. В новом учреждении создадут и безбарьерную среду.

Завершить работу над проектом намерены в ноябре. "После этого приступим к строительству школы. Заложить фундамент хотим уже в нынешнем году", - отметил Геннадий Соловей.

На церемонии закладки снять мантию с камня доверили маленьким жителям микрорайона, которые спустя время придут в классы новой школы.

"Строительство школы для нас - грандиозное событие. Хутор - молодой микрорайон, здесь много детей. Сейчас они ездят в разные учреждения образования города. Вопрос о новой школе мы поднимали не один раз. Очень рады, что нас услышали", - отметил Александр Сычев. Его семья переехала в новый микрорайон в 2015 году. Сын уже ходит в школу, дочка пойдет в первый класс в следующем году.-0-