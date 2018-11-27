В Мингорисполкоме планируют обсудить подготовку к II Европейским играм

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание по подготовке к II Европейским играм планируется провести в Мингорисполкоме на следующей неделе. Такое решение принято сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующей неделе необходимо провести совещание по подготовке Минска к II Европейским играм. На повестке дня вопросы готовности спортивных объектов и мест проживания спортсменов, делегаций и гостей города", - сказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

По его словам, также нужно рассмотреть возможность завершения до старта II Европейских игр строительства объектов, к возведению которых уже приступили в Минске. Кроме того, есть необходимость пересмотреть решения о замене и ремонте подземных инженерных коммуникаций, чтобы это не влияло на жизнедеятельность города.

II Европейские игры пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-