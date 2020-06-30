В Минске 1-2 июля на время изменится движение пассажирского транспорта

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменится движение транспорта с 10.00 до 11.30 утра 1 июля и с 13.00 до 14.30 2 июля из-за ограничения движения всех видов транспорта по пр. Независимости от ул. Ленина до ул. Козлова. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Так, автобусы №18, 26, 26А, 39 пойдут по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы и маршрутки №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК будут двигаться по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом и обратном направлениях.

Маршрутки №1118-ТК, 1318-ТК будут ходить по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости в обратном направлении.

Автобус №300Э и маршрутка №1400-ТК поедут по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская - в обратном.

Маршрутки №1119-ТК проследуют по пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении, а по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости - в обратном.

Автобус №57 пойдет ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.-0-