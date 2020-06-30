ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 30 июня 2020
Минск Малооблачно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:08 БГУ вошел в топ-300 Шанхайского предметного рейтинга Общество
20:56 "Минскводоканал" обновил список адресов, куда подвозят питьевую воду Регионы
20:35 "Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу Спорт
20:31 Экс-главный тренер "Минчанки": время подзарядить батарейки Спорт
20:10 В Минске 1-2 июля на время изменится движение пассажирского транспорта Регионы
19:34 Беларусь готова к полному восстановлению международного транспортного сообщения и связей - Петришенко Общество
19:21 Прекращено действие лицензии ООО "Готовые решения" Общество
19:16 Молодежный ЧМ по хоккею в дивизионе 1А пройдет в Дании в декабре Спорт
19:09 Житель Гродно приговорен к трем годам колонии за незаконную рубку леса Происшествия
19:01 Макей открыл виртуальный музей встречи на Эльбе и высказался об отношениях с США Общество
18:55 Пять новых белорусских троллейбусов пополнили парк общественного транспорта Житомира Экономика
18:37 Клубный кубок по индор-хоккею среди женщин пройдет в феврале в Нидерландах Спорт
18:29 На первом в Витебске аукционе по продаже земли с недостроенным жильем продано три участка Регионы
18:11 СК рассказал подробности трагедии на ул.Грибоедова в Минске Происшествия
17:56 ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Политика
17:51 Гомельская область налаживает связи с венгерским регионом Регионы
17:34 Выступление Кочановой на закрытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Политика
17:33 БРСМ приглашает жителей и гостей Минска 2 июля на "Дзень вышыванкі" Регионы
17:33 Макей: Беларусь вскоре завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры посла в США Политика
17:31 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии В мире
17:24 Павлов покинул пост главного тренера ФК "Слуцк" Спорт
17:22 Макей: поставки нефти из США продолжатся в рамках долгосрочной программы Экономика
17:18 Правительство прорабатывает системные меры для развития кожевенной отрасли - Назаров Экономика
17:14 Рапота: создание Ржевского мемориала - принципиальное решение президентов Беларуси и России Общество
17:13 ЕС с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами В мире
16:54 АПК, строительство и IT сейчас выступают драйверами экономического роста - эксперт Экономика
16:53 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до конца июля Общество
16:33 Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на дорогу Общество
16:20 МТС запустил видеоролики для повторения учебного материала к ЦТ онлайн Общество
16:18 Кочанова: общение с людьми позволяет выкристаллизовывать актуальные вопросы для законотворчества Общество
Все новости
Все новости
Регионы
30 июня 2020, 20:10

В Минске 1-2 июля на время изменится движение пассажирского транспорта

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменится движение транспорта с 10.00 до 11.30 утра 1 июля и с 13.00 до 14.30 2 июля из-за ограничения движения всех видов транспорта по пр. Независимости от ул. Ленина до ул. Козлова. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Так, автобусы №18, 26, 26А, 39 пойдут по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы и маршрутки №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК будут двигаться по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом и обратном направлениях.

Маршрутки №1118-ТК, 1318-ТК будут ходить по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости в обратном направлении.

Автобус №300Э и маршрутка №1400-ТК поедут по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская - в обратном.

Маршрутки №1119-ТК проследуют по пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении, а по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости - в обратном.

Автобус №57 пойдет ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск транспорт
Новости рубрики Регионы
Фото из архива "Минскводоканал" обновил список адресов, куда подвозят питьевую воду
Фото rcmm.ru На первом в Витебске аукционе по продаже земли с недостроенным жильем продано три участка
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Венгрии Гомельская область налаживает связи с венгерским регионом
Иллюстрация БРСМ БРСМ приглашает жителей и гостей Минска 2 июля на "Дзень вышыванкі"
Фото из архива В Витебской области выручка от продажи неиспользуемой недвижимости выросла почти в 2 раза
Фото из архива Витебская "Полимерконструкция" разработала установку по производству дезинфектанта
Главное
Во время церемонии открытия мемориала "Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом
Депутаты приняли в первом чтении проекты новых КоАП и ПИКоАП
Сергеенко: отечественные медпрепараты востребованы на внутреннем рынке и за рубежом
Кочанова: сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе
ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики
Упрощение визового режима будет способствовать более тесным связям между Беларусью и ЕС - Шубель
Звуки "Полонеза" и надежность "Тора" - выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусской армии
Световое шоу, выставка-ярмарка, фейерверк - как Минск встретит День Независимости
До +27°С ожидается в Беларуси 1 июля
В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта
Макей: поставки нефти из США продолжатся в рамках долгосрочной программы
СК рассказал подробности трагедии на ул.Грибоедова в Минске
Беларусь готова к полному восстановлению международного транспортного сообщения и связей - Петришенко
"Минскводоканал" обновил список адресов, куда подвозят питьевую воду
В Минске 1-2 июля на время изменится движение пассажирского транспорта
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до конца июля
Минобразования рассказало о новых специальностях среднего специального образования
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.