В Минске 1 августа организуют праздничную программу ко Дню десантников

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 августа отметят 90-летие воздушно-десантных войск, преемниками которых стали силы специальных операций (ССО). Накануне десантники высадятся в центре Минска, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Для жителей Минска 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта будут организованы праздничные мероприятия с участием военнослужащих ССО. Программа включает в себя десантирование с вертолета на землю и в акваторию реки Свислочь, показные занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Механики-водители БТР продемонстрируют "вальс машин на воде". Также будет организована выставка техники, вооружения, формы одежды. Для гостей праздника будет работать тематическая фотозона", - рассказали в Минобороны.

Во всех соединениях и воинских частях ССО - Бресте, Витебске и Марьиной Горке - праздничные мероприятия пройдут 2 августа.

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В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям с 25 июля по 2 августа ожидается движение колонн колесной военной и специальной техники по автодорогам общего пользования. "25 июля планируется прибытие техники в Минск. Движение перекрываться не будет. 26 июля с 19.00 до 22.00 планируется репетиция у Дворца спорта. Движение техники запланировано с 18.00 по маршруту Колодищи - МКАД - проспект Победителей - Дворец спорта. Возвращаться техника будет тем же маршрутом. Движение автотранспорта ограничат", - проинформировали в Минобороны.

Перемещение техники запланировано также и в Марьиной Горке 2 августа: по улицам Новая Заря и Ленинская с 7.00 до 8.00 и с 15.00 до 16.00.

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Как отметили в министерстве, 1 августа после завершения праздничных мероприятий в Минске личный состав и техника вернется в пункты постоянной дислокации. Информация о времени и маршрутах движения будет размещена дополнительно.

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