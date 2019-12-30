В Минске 1 января временно изменится график работы общественного транспорта

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 1 января в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока вносятся изменения в работу городского транспорта, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

С 6.00 до 14.00 не будут ходить автобусы №43Д, 51, 947 и троллейбусы №43, 46, 60, 62, 63эл.

С 6.00 до 10.00 отменяется работа автобусных маршрутов №46, 52, 60 и троллейбусных маршрутов №4, 12, 39, 47.

С 8.00 до 11.00 не будет обслуживать пассажиров автобусный маршрут №119С.

С 6.00 до 14.00 уменьшат количество подвижного состава на автобусных маршрутах №9Д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 75, 100, 113С, 115Э, 121, 139, 147, 921; на троллейбусных маршрутах №2, 3, 4, 6, 7, 22, 27, 29, 31, 32, 36, 44; на трамвайных маршрутах №1, 6.

С 6.00 до 10.00 пустят меньше автобусов на маршруты №1, 10, 18, 37, 38Т, 42, 59, 69, 70, 74С, 75, 85С, 87С, 90, 95, 99, 102, 145С, 147, 159. Также уменьшится число троллейбусов на маршрутах №3, 14, 16, 27, 30, 31, 37, 40, 41, 52, 64 и трамваев на маршруте №3.

Отменяется отправление автобусов №61 от остановки "Ст.м.Могилевская" в направлении ул.Селицкого в 6.28, от остановки "Селицкого, 11" в направлении ДС "Ангарская-4" в 6.53 и 7.51, а также от ДС "Ангарская-4" в направлении ул.Селицкого в 7.10.

Отменят и отправление автобусов №170Э от АС "Юго-Западная" в 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, от Западного кладбища в 10.54, 12.54, 14.54, 16.54.

В течение всего дня не будут ходить автобусы №66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 125, 151Э. Уменьшат количество автобусов на маршрутах №130, 140. Будет обеспечена работа автобусного маршрута №134С.-0-