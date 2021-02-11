11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12 февраля планируют заключить брак 189 пар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Для создания семейного союза молодожены часто выбирают красивые и праздничные даты. Особой популярностью пользуются дни-палиндромы. "Ближайшая зеркальная дата - 12.02.2021. Только в столице в это день планируют создать семью 189 пар", - отметили в Минюсте.

Законодательство позволяет заключить брак в любом органе загса по выбору молодоженов. Заключение брака происходит в срок, согласованный будущими супругами с органом загс, но не ранее чем через 3 дня и не позднее чем через 3 месяца со дня обращения. При этом срок может быть сокращен в случае беременности, наличия общего ребенка, иных особых обстоятельств.-0-