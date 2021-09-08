В Минске 12 сентября на некоторых участках дорог будет временно запрещено движение

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением спортивно-массового мероприятия в Минске 12 сентября на некоторых участках улично-дорожной сети будет временно запрещено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин вводится с 01.00 до 15.00 по проспекту Победителей от проспекта Машерова до Немиги. А с 06.00 до 14.00 оно будет действовать по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Янки Купалы, по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Максима Богдановича, по улице Сторожовской и по проспекту Машерова от улицы Сторожовской до проспекта Победителей.

Помимо этого, с 07.00 до 12.00 движение будет запрещено по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Бобруйской, по улице Володарского от проспекта Независимости до улицы Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Володарского до улицы Энгельса, по улице Энгельса от улицы Карла Маркса до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы, по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической, по улице Коммунистической от улицы Куйбышева до местного проезда по проспекту Независимости, по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы, по проспекту Победителей от проспекта Машерова до улицы Нарочанской, по улице Нарочанской от проспекта Победителей до местного проезда проспекта Победителей, по местному проезду проспекта Победителей от улицы Нарочанской до улицы Радужной, по улице Радужной от местного проезда проспекта Победителей до проспекта Победителей и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Заславской.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-