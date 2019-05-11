Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 мая 2019, Сб
+12°C
Сплошная облачность EUR 2.3576
USD 2.0969
RUB 3.2248
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о проведении II Европейских игр: мы должны показать свое лицо
Президент
Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии НПЗ - Лукашенко
Президент
Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений
Президент
Подарок к празднику! "Евроопт" открыл в Барановичах 800-й магазин
Общество
Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 90% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хоккеисты Латвии обыграли сборную Австрии на ЧМ в Словакии
19:46 Спорт
Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро
19:38 Президент
Боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире Кубка губернатора Санкт-Петербурга
19:26 Спорт
Огонь II Европейских игр встретили в Польше
19:22 Спорт
Участок вдоль Долгиновского тракта в Минске отдан под зону жилой застройки
18:59 Президент
"АСБ Лизинг" привлек в Польше 26,5 млн евро для поставки БЖД трех поездов
18:08 Экономика
ФОТОФАКТ: Гонки с препятствиями Bison Race в Логойске
18:08 Спорт
Боевики напали на отель на юго-западе Пакистана
17:31 В мире
В Минске 13 мая начнется отключение горячей воды
17:28 Регионы
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку
17:00 Экономика
Все больше белорусок старше 40 лет становятся многодетными мамами
16:57 Общество
Экспозиция белорусских производителей начала работу на выставке в Сербии
16:55 Экономика
Почти 160 инвестпроектов представят на Гомельском экономическом форуме
16:37 Регионы
Конкурсное производство открыто в отношении Белоозерской ДСПМК-26
16:30 Регионы
Хоккеисты Дании обыграли по буллитам Францию, Швейцария забросила 9 безответных шайб в ворота Италии на ЧМ
16:28 Спорт
В Казахстане началась предвыборная агитация
16:24 В мире
Лукашенко наделил Cовет по развитию предпринимательства дополнительными полномочиями
16:19 Президент
Огромный фудкорт, лазертаг и 6-часовое шоу с топовыми артистами - Bright Festival проходит в Минске
16:15 Культура
Постановление Совмина впервые подготовлено как безбумажный документ
16:14 Общество
Объявлять баллы от Беларуси на "Евровидении" будет "Мисс мира Европа - 2018" Мария Василевич
16:13 Культура
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске 13 мая начнется отключение горячей воды

Регионы 11.05.2019 | 17:28
Фото из архива
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" с мая по сентябрь (с привязкой списка потребителей по адресам), сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Проверку сетей для подготовки к следующему отопительному сезону проводят, чтобы выявить неполадки в работе и не допустить сбоев теплоснабжения.

График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. Он скорректирован с учетом проведения II Европейских игр и предусматривает технический перерыв с 18 июня по 4 июля. В связи с этим последний этап отключений будет проходить в сентябре.

Во время проведения II Европейских игр в период с 21 июня по 30 июня 2019 года в графике предусмотрен технологический перерыв, и все потребители будут обеспечены горячим водоснабжением.

Продолжительность отключений не превысит более 14 дней, причем сроки могут быть сокращены в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей. Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Первый этап отключений начнется с 13 мая. В этот период не будет горячей воды у потребителей по улицам:

Автозаводская, 1-43 (нечетные), 2-70 (четные);

Автозаводской пер., 1-21 (нечетные), 2-34 (четные);

Азизова, 3, 4-8 (четные);

Академика Высоцкого, 1, 3, 7;

Академическая, 6, 8, 8а;

Алтайская, 64 к.1-5, 66а, 78 к.2-3, 90 к.1, 102 к.1-3, 164 к.1-2, 166 к.1-2, 206;

Ангарская, 8-94 (четные), 187;

Артема, 14-16 (четные), 28, 47;

Байкальская, 1-7 (нечетные), 33-53 (нечетные), 52-70 (четные);

Беды, 1-9 (нечетные), 2а-б, 6-10 (четные), 11 к.1, 13, 19-33 (нечетные), 24;

Бельского, 2-20 (четные), 15-69 (нечетные), 60, 62;

Берута, 3, 5-15 (нечетные), 4-12 (четные), 14-24 (четные);

Бетонный пр-д, 1-33 (нечетные), 6;

Бехтерева, 9;

Богдановича, 108-130 (четные), 120а-б, 138, 136, 140, 142, 153, 153б-в, 155;

Бровки, 1, 3 к.1-4, 4-10(четные), 4а, 5 к.1, 7-13 (нечетные),7а, 8а, 11а, 12 к.1-3, 14, 17, 18, 19, 19а, 21к.1-2, 22, 24;

Варвашени, 13 к.1-3;

Ваупшасова 7а, 10, 16, 22а, 15 к.1-35 (нечетные), 42, 42а-б, 44;

Волоха, 1-41(нечетные), 2-20 (четные), 43-59 (нечетные);

Восточная, 33-39 (нечетные);

Гало, 4-8(четные), 76; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 23, 24, 25, 25а, 28-42(четные), 29, 31;

Герасименко, 1-57(нечетные), 8-58 к.2(четные);

Гикало, 6-10(четные), 7а, 9;

Гинтовта, 3, 4-48(четные), 5, 5а-в, 50б (дисп. пункт);

Глаголева;

Городецкая;

Грибной пер., 28;

Грушевская, 5-11(нечетные), 22, 123-137 (нечетные), 124-148(четные);

Гурского(кроме 44 к.1-2);

Д.-Марцинкевича,1-11(нечетные), 2-10(четные);

Дзержинского пр., 3-9(нечетные), 8-10(четные), 11-19(нечетные), 20-24(четные), 55-59(нечетные), 60;

Днепровская, 67-79(нечетные), 100-118(четные);

Дубравинский пер., 3-9;

Жасминовая, г.п. 5, г.п. 15;

Железнодорожная, 21-41(нечетные), 122-136(четные);

Жилуновича, 1-17(нечетные), 1а, 2, 4;

Жукова пр., 3, 17-27(нечетные), 29;

Земледельческий 1-й пер., 4, 5;

Землемерная 1-я ул., 4;

Золотая Горка, 18 к.1-2, 20;

Илимская, 1-43(нечетные), 6б-58(четные);

Иркутская, 65а, 139;

Калинина, 13-17(нечетные), 15а, 17а, 19а;

Калининградский пер., 7а, 7а к.1, 12, 13, 13а, 16, 17, 20а;

Карастояновой, 2, 2а, 3, 3а-б, 5, 5а, 9/2, 11-45(нечетные), 11а, 23а;

Карвата, 10а-в;

Карпова, 4-8(четные), 12-16(четные);

Каховская, 23-51(нечетные), 26-40(четные), 26а, 28а, 31а, 37а, 70а, 72а, 74;

Киреенко, 3-7(нечетные);

Копиевича, 3-7(нечетные);

Коржа, 1-15(нечетные), 2-26(четные);

Короткий 3-й пер.;

Корш-Саблина, 5, 9, 11;

Кропоткина, 99;

Кулибина;

Кульман, 40;

Куприянова, 1-19(нечетные);

Лазо, 7;

Лермонтова, 12-24(четные), 17-21(нечетные), 23-41(нечетные), 28-38(четные), 43-49(нечетные);

Летняя, 22;

Либкнехта, 49-135(нечетные), 80-108(четные), 110-122(четные), 128-130(четные);

Ложинская, 4, 5-23(нечетные), г.п. 7, 14, 16, 20, 22;

Люксембург 2-й пер., 1-7(нечетные), 4-8(четные);

Люксембург, 80-178(четные), 89-103(нечетные), 105-115(нечетные), 110, 112, 143-197(нечетные), 205;

Макаенка пер., 4;

Макаенка, 7а;

Минина, 6-20(четные);

Минский р-н, ул. Лопатина;

Михайлашева, 1;

Мстиславца, 1-17(нечетные), 2-8(четные). 18-24, г.п. 16, г.п. 28, г.п. 30;

Навуковая, 2-6(четные), 2а;

Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б;

Независимости пр., 58-64(четные), 58а, 58 к.6, 71-85(нечетные), 85б-г, 98, 110а-б, 146а-150(четные), 164-182(четные), 177, 181-185(нечетные), 191а-б;

Некрасова, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22 к.1-2, 24, 24 к.1, 25-33(нечетные), 28, 30, 33 к.2, 35 к.1-2, 39, 47, 51, 59, 73, 75, 110, 110а, 112;

Нестерова, 2-8(четные), 9, 9а, 49-61(нечетные), 58-98(четные);

Никифорова, 3-51(нечетные);

Огинского, 4, 6;

Одесская, 16-20б(четные), 28-50(четные), 51-77(нечетные), 57а;

Одесский пер., 1-9(нечетные), 2-12а(четные);

Одоевского, 12, 16-58(четные), 23-87(нечетные), 93-115а-в(нечетные);

Окрестина, 30, 36, 38, 62;

Орловская, 1-11(нечетные), 4-12(четные), 4а, 16-36(четные), 17-23(нечетные), 29, 31, 31 к.2, 33, 40, 40а;

Орловский 3-й пер., 4-8(четные);

Орловский 4-й пер.,1;

Орловский 5-й пер., 6-12(четные);

Орловский 8-й пер., 4, 8;

Осипенко, 15-27(нечетные), 17а, 17 к.2-3, 21а;

Острошицкая;

Охотская, 117, 119, 120, 133-149(нечетные);

Охотский пер.,14, 15-21(нечетные);

Парниковая, 3-13(нечетные);

Партизанский пр., 81-95(нечетные);

Передовая, 6;

Переходная, 62, 64;

Переходной 2-й пер., 6а;

Пермская, 46-54(четные), 51;

Платонова, 22, 24, 28-36(четные), 39-45(нечетные), 49;

Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23г, г.п. 33, 67;

Пожарского, 9, 11;

Пономаренко, 1-43(нечетные), 4-22(четные), 24-62(четные);

поселок "Геологическая экспедиция" ул. Геологическая 99-133(нечетные);

Пржевальского 2-я ул., 1-31(нечетные);

Прилукская;

Прилукский 2-й пер.;

Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 35, 47а;

Прямая, 22-28(четные);

Пушкина пр., 1-29(нечетные), 6-24(четные), 26-34(четные), 31-39(нечетные);

Радиальная, 7-15(нечетные), 16, 34 к.1-40(четные), 40а-58(четные);

Руссиянова, 1-5(нечетные), 4-18(четные), 7а;

Сеченова, 2;

Скорины, 1, 15а;

Сморговский пр-д, 29, 29а;

Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10;

Солтыса пер., 2-6(четные), 5, 5а;

Солтыса, 4, 4а, 6, 6а-б, 22-26(четные), 34, 36, 42-62(четные), 70, 72, 82-108(четные), 183-205(нечетные);

Стариновская, 2, 4;

Стасова, 15;

Сурганова, 14-30(четные), 14а, 21-31(нечетные), 28а, 28в, 43, 47б, 52-58(четные), 60 к.1, 62-82(четные), 78а, 86, 88;

Томский пер., 35;

Тургенева, 1-7(нечетные);

Туровского, 2-26(четные), 5, г.п. 19а-б, г.п. 20а-б;

Тышкевичей, 1;

Уманская, 49-65(нечетные);

Уручская, 1-17(нечетные), 2-10(чётные);

Ушакова, 33;

Филимонова, 20-24(чётные), 25а-б, 25г, 35-55 к.1-3(нечетные);

Харьковская, 67, 71-75(нечетные), 72-90(четные);

Хмелевского, 12а, 32-40(четные), 33-37(нечетные);

Хмельницкого, 2-12(четные), 7, 10а;

Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65(нечетные), 85;

Холмогорский 2-й пер., 2;

Центральная, 46;

Червякова, 24, 46-50(четные), 64;

Чернышевского, 3-13(нечетные), 4-14(четные), 4а, 7а, 11а; Чорного, 3, 4-18(четные), 4а, 5а, 7-17(нечетные), 8а, 9б, 10а, 11б-в, 12а;

Шафарнянская, 1, 2-18(четные), 3, 11;

Шевченко, 9-17(четные);

Шугаева, 2, 3-13(нечетные), 17;

Щедрина, 46а, 83;

Щорса, 44, 46;

Я.Коласа, 28-36(четные), 32а, 32в, 34б, 37;

Я.Мавра, 1-7(нечетные), 9-35(нечетные), 10-68(четные), 41, 47-53(нечетные), 64а, 68а-в, 70;

"Белкомунмаш";

База плодовощеторга Заводской ОРПК;

Гормолзавод №1;

Гормолзавод №3;

Завод технологических металлоконструкций;

Завод шампанских вин;

ЗАО "Мебельстрой материалы";

ОАО "Белгран";

ОАО "Штадлер-Минск";

общественный туалет в парке общегородского значения в р-не ул. Скорины - Филимонова;

Объекты в/ч 3214;

очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова - ул. Радиальная;

ПНС по ул. Герасименко;

Рыбохолодильник "Белрыба";

станция метро "Партизанская";

Троллейбусная проходная № 2 по ул. Солтыса;

Троллейбусное депо № 5;

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Мандарин";

Филиал а/комбината №3, №4.

В период с 14 мая горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Асаналиева пер., 3, 4, 4а;

Асаналиева, 27-31(нечетные);

Брестская, 56 к.1-2-86(четные);

Казинца, 35-51 к.1-5(нечетные), 35а, 48-122(четные), 83-121(нечетные), 83а;

Кижеватова, 86-90(четные), 86а;

Корженевского пер., 2а, 2в, 6б;

Корженевского, 1 к.1-2, 2-26(четные), 3-33 к.1-3(нечетные), 41, 45;

Курчатова, 1-9(нечетные), 1а, 6-10(четные);

Ландера, 2-120(четные);

Серова, 1, 2а, 4;

Стебенева пер., 3, 5;

Стебенева, 6-22(четные).

С 15 мая запланированы отключения по улицам:

Бурдейного;

Домбровская, 9, 15;

Лещинского, 4, 4а, 8, 14, 14а;

Лобанка, 9-19(нечетные);

Матусевича, 35;

Одинцова, 1-19(нечетные), 2-6(четные),10 -24(четные), 23 к.1-2, 27-37(нечетные), 30, 32, 36 к.1, 38, 41-65(нечетные), 69, 71 к.2-4, 75-81(нечетные), 85-89(нечетные);

Притыцкого, 60, 60 к.2, 64б, 73-79(нечетные), 83, 87-91(нечетные), 97;

Тимошенко 2-й пер., 2, 3;

Тимошенко, 8-24 к.1(четные), 28- 38(четные);

Шаранговича, 4;

Якубовского.

С 20 мая - по улицам:

Ауэзова;

Гашкевича;

Голодеда пр-д;

Голодеда;

Дроздовича, 3, 4;

Игуменский тракт, 11, 16-26(четные), 30-42(четные), 45, 47;

Инженерная, 3, 4, 7, 11, 17а;

Каганца;

Краснослободская, 1-19(нечетные), 84;

Лучины;

мкр-н Лошица-6, ГП № 4;

Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16;

Прушинских;

Пташука, 1-11(нечетные);

Свислочская, 39;

Старобинская, 20;

Сырокомли;

Ташкентская;

Ташкентский пр-д;

Уборевича;

Шпилевского.

С 21 мая у потребителей по улицам:

Богдановича, 46-60(четные), 52а-г, 53, 53а, 55, 58а-б;

Гая, 1-17(нечетные), 4 к.2-3, 6, 8, 15а;

Каховская, 58-70(четные), 64а;

Кропоткина, 47, 51, 55, 57, 72-76(четные), 76а, 84, 89, 93-97(нечетные), 93а;

Куйбышева, 53-57(нечетные), 57а, 61 к.1-3, 63;

Машерова пр., 24-30(четные), 36-42(четные), 48, 50, 54, 60;

Осипенко, 14, 18-32(четные), 31-39(нечетные);

Старовиленская, 85, 87, 87 к.1, 95, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100 к.1-2, 131;

Хоружей, 13-21(нечетные), 25, 25 к.3, 29, 30-36(четные), 31, 31а, 32а, 34а, 42, 46 к.1-3, 48, 48а;

Червякова, 2 к.2-3, 2 к.5, 8б, 14-22(четные), 25;

Шевченко, 1-7(нечетные), 2-12(четные), 3а, 5а, 18-26(четные).

В период с 22 мая отключения запланированы по улицам:

Асаналиева, 1, 2-72(четные), 5-15(нечетные);

Брестская, 77-87(нечетные), 77а, 90;

Казинца, 33;

Кижеватова, 7 к.2, 9, 58-80 к.1-2(четные);

Корженевского пер., 4-32(четные);

Корженевского, 51;

Осиповичская, 5, 7, 16;

Пирогова, 1, 6, 15;

Пуховичская, 5а, 8, 10-14(четные), 13, 20, 21;

Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 16, 17, 18, 31, 33, 46а;

Фомина 1-й пер., 8.

С 30 мая - по улицам:

Аладовых;

Арктическая 1-я, 5;

Беды, 2, 4, 4 к.1;

Белинского, 2-18(чётные), 3-11(нечетные), 11, 15-21(нечетные);

Волгоградская, 1-5(нечетные), 2-6(четные), 9-69(нечетные), 12-86(четные);

Восточная, 22-74(четные), 127;

Гаруна, 1, 5, 6 -12(четные), 13, 16-20(четные), 22-32(четные), 23, 25;

Голубка, 2, 3, 10, 12;

Жиновича, 1, 4, 6, 7-11(нечетные), 15, 17, 18- 22(четные), 21;

Игнатовского;

Казимировская;

Калинина пер., 3-7(нечетные), 4-16(четные), 9;

Калинина, 17а, 18-22(четные), 19-25(нечетные), 24-32(четные), 30а-б;

Калининградский пер., 17а, 19а;

Каменногорская;

Кедышко, 2-18(чётные), 3-33а(нечетные);

Кнорина, 1-19(нечетные), 4-18(четные);

Коласа, 38-42(четные), 39-73(нечетные), 44-52(четные);

Колесникова;

Кунцевщина, 2а-12(четные), 7-37(нечетные), 18-32 (четные), 36-44(четные), 48;

Кутузова, 1, 2-8(чётные);

Лещинского, 1-55(нечетные);

Лидская;

Лобанка, 4, 14;

Логойский тракт, 1-15(нечетные), 2-10(четные);

Ломоносова пер., 3, 5;

Ломоносова, 3, 4-12(чётные), 5;

Лукьяновича, 2, 2б, 3, 4, 4а;

Лынькова, 35, 39, 43-49(нечетные), 65, 67, 71, 73, 79а, 83-87 к.1-2, 95, 99, 99в, 99 к.1-3, 99 к.5, 101 к.1-3, 105-117(нечетные);

Люцинская, 1, 3, 7-17(нечетные), 21- 33(нечетные);

Макаёнка, 1-21(кроме 7а) )(нечетные), 23(ЦЭХ-61, столовая, КПП), 4-14(четные), 27, 29;

Масюковщина, 2а;

Матусевича, 35г, 50-72(четные), 53-69(нечетные), 75-79(нечетные), 76, 78, 84-90;

Мележа, 1, 3, 4, 4а;

Налибокская;

Натуралистов, 4-12(четные), 5;

Независимости пр., 84-106(четные), 95-115(нечетные);

Некрасова, 3-9(нечетные), 4, 8-12(четные);

Неманская;

Новгородская, 3-9(нечетные), 6а,13;

Олешева, 1, 3;

Парниковая, 17а, 19а;

Притыцкого, 66, 70-152(четные), 105-109(нечетные), 156, 158, 158а, 160;

Севастопольская, 121;

Суворова, 18;

Сурганова, 36-50(четные);

Толбухина, 10-18(четные), 17-23(нечетные);

Толбухина, 4-8(чётные);

Филимонова, 23, 25, 29-33(нечетные);

Чайковского пер., 3;

Чайковского проезд, 4, 6;

Чайковского, 7, 41, 73а, 73в;

Чернышевского, 10а;

Черняховского, 1, 3, 3а;

Чичурина;

Чорного, 21-35(нечетные).

В период с 4 июня будут отключены потребители по улицам:

Алибегова, 3-7(нечетные); Бачило; Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Газеты "Звязда" пр., 3, 5, 9-23(нечетные), 31, 33; Газеты "Правда" пр., 1-11(нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16(четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24(четные), 25, 26 к.2, 27, 30-34(четные), 38-54(четные), 40 к.2, 56 к.2, 58 к.2, 60 к.2, 62 к.2; Голубева, 1-21(нечетные), 4, 10-14(четные), 14а-б, 16 к.1, 24; Дзержинского пр., 69 к.1-2, 71-87(нечетные), 73а, 74-84(четные), 77а, 79а, 83 к.1-11, 83 к.15, 87б, 91, 100, 104, 106; Зеленая, 1а; Инженерная, 1, 2, 12, 14, 22-28(четные), 23-27(нечетные); Казинца, 2-8(четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23(нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к.2, 21 к.2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32; Кижеватова, 8, 10; Корженевского, 1а; Любимова пр., 4-8(четные); Машиностроителей, 3-19(нечетные), 5б, 7а, 9а, 24, 25-29(нечетные), 28, 30, 43; Партизанский пр., 174, 150; Промышленная; Промышленный пер., 7-11(нечетные), 8, 10; Ротмистрова; Селицкого; Семашко, 3-17(нечетные), 6-14(четные), 8 к.1-8, 10а, 15а, 25а, 33; Социалистическая, 2; учреждение РЦОП "Стайки", жилые дома №№ 81, 82, 83, 84; Черниговская, 46, 46а, 46 к.2; Шабаны.

С 4 июля - по улицам:

Авангардная, 42, 46-54(четные), 48а, 52а, 56а, 58, 59, 60, 61 к.3; Академическая, 3-13(нечетные), 9а, 11а-б, 12, 15 к.1-2, 16-20(четные), 17, 22/18, 23-27(нечетные), 24, 26/18, 28, 28 к.2, 30; Ангарская, 1-19(нечетные), 2 к.1-3-6(четные); Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 к.7; Багратиона 2-й пер., 17, 18а, 19, 20, 34, 42; Багратиона, 55а-б, 56, 62, 67-73(нечетные), 70, 85; Бельского, 24-26(четные); Берута, 17 к.1-4; Бехтерева пер., 3-7(нечетные), 4-16(четные); Бехтерева, 5, 10-16(четные); Бирюзова, 3-25(нечетные), 10, 10а; Ботаническая, 16; Бровки, 15, 15 к.10, 15б; Буденного, 1-25(нечетные), 1а, 4-32(четные); Бумажкова, 37; Ванеева, 1, 2-32а(четные), 3, 11; Варвашени, 1, 7-15(кроме 13 к.1-3)(нечетные), 4-22 к.1(четные), 22а; Васнецова, 1-11а(нечетные), 2-10(четные), 13-17(нечетные); Велозаводская, 1-7(нечетные), 2-10(четные); Велосипедный пер., 5, 6-10(четные), 7; Верещагина; Волжская, 5; Герцена, 1, 2-12(четные); Глебки, 2-48(четные), 3-15а(нечетные); Грицевца, 1-15(нечетные), 2-8(четные); Гусовского; Днепровская, 2а, 3-13(нечетные); Долгобродская, 3, 4, 5 к.1-2, 6 к.1-3, 7 к.1-3, 8, 9-13(нечетные), 10 к.1-2, 12, 14, 16а, 18, 18а, 23-43(нечетные), 24-34(четные), 36, 38; Ефросиньи Полоцкой, 1-5(нечетные), ФОК 4 к.6; Жудро, 1-23(нечетные), 4-34(четные); Заводская, 8, 10; Загородный 1-й пер.; Загородный 4-й пер.; Загородный пер., 4а-в; Запорожская, 2, 4, 22, 24а, 26, 28; Запорожский 3-й пер., 9; Зыбицкая, 2-10(четные), 3-27(нечетные); Инструментальный пер., 3, 4-8(четные), 5, 9-17(нечетные), 11а; Интернациональная, 9-35(нечетные), 22-42(четные); Искалиева, 3, 4-20(кроме 14а)(четные); Казарменный пер., 1-5(нечетные), 4; Калинина, 1-7(нечетные), 2-16(четные), 2а, 14а; Кальварийская, 25-43(нечетные), 42, 44-62(четные); Кирилла и Мефодия, 3, 4-8(четные), 5; Кирова, 18-30(четные), 31-33(нечетные), 43-51(нечетные); Клубный пр-д, 1, 3; Клумова пер., 1-27(нечетные); Клумова, 3-27(нечетные); Козлова пер., 1-11(нечетные), 4-26(четные), 4а, 5а, 6а, 7а-г, 8а, 9г, 15, 16а-б, 18а, 20а-б, 22а-б, 24а, 44-50(четные); Коллективный пр-д, 8; Комсомольская, 3-23(нечетные); Котовского, 2-6(четные), 3-11(нечетные); Кошевого, 1-35(нечетные), 2-30(четные); Красноармейская, 1, 3(нечетные), 3а , 4-36(четные), 5-37(нечетные); Купалы, 4, 5-13(нечетные), 15-25(нечетные); Лазо, 1, 3, 6-16(четные); Ленина, 1-11(нечетные), 2-10(четные), 27; Макаёнка, 23(кроме ЦЭХ-61, столовая, КПП); Маркса, 34-36(четные), 35-45(нечетные), 38-50(четные); Матусевича, 1-27(нечетные), 38-46(четные); Менделеева 1-ый пер., 50 к.2, 50 к.4; Менделеева, 1-25(нечетные), 4-14(четные), 10а, 36; Мержинского, 1а, 3-13(нечетные), 3а, 4-10(четные), 6а, 11а; Мичурина, 1-25(нечетные), 8-12а(четные); д.Большой Тростенец ул. Молодёжная, 1, 1 к.2, 2, 3 к.1-2; Музыкальный пер., 3, 5; Народная, 2-10(четные), 5-9(нечетные), 11-17(нечетные), 12-16(четные), 18-34(четные), 19 к.1-27(нечетные); Нахимова, 1-25(нечетные), 4-20(четные); Независимости пр., 19-29(нечетные), 22-32(четные), 66-80(четные), 72а, 74а-б, 76а-б, 78а, 80а, 87-93(нечетные), 87а, 91а-в, 93, 93а-б; Немига, 3; Огарёва, 1, 3; Одесская, 7, 2-14(четные); Одоевского, 6-10(четные), 70; Октябрьская пл., 1; Ольшевского, 1 к.1-4, 1 а-б, 3-41(кроме 29 к.1)(нечетные), 3а, 4-8(четные); Омельянюка, 4, 5-19(нечетные), 18; Орджоникидзе, 3-23(нечетные), 10, 18-30(четные), 25; Партизанский пр., 1-45(нечетные), 2(к.1, к.4, к.6, к.7, к.10, к.12), 4, 4а, 6, 6а-г, 12-48(четные), 35-77(нечетные), 104-130(четные), 105-107(нечетные), 109-149(нечетные), 142, 144, 146, 146а-б, 154; Первомайская, 2-14(четные); Передовая, 3-15(нечетные), 4, 11а, 111-115(нечетные), 111а, 113а, 115а; Пинская; Планерная, 3; Платонова, 38, 40; Плеханова, 2-24(кроме 16-20)(четные); Пржевальского, 2; Притыцкого, 2, 2а-б, 2 к.1-2, 4-26(четные), 32-58(четные), 29, 39-65(нечетные), 60б, 60 к.2; Пушкина пр., 36-66(четные), 41-63(нечетные); Рабочий пер., 1-5(нечетные), 2-6(четные); Райниса, 1-13(нечетные), 2-6(четные), 15-23(нечетные); Революционная, 1-7(нечетные), 2-16(четные); Рыбалко, 1-15(нечетные), 2-26(четные); Свободы пл., 2-10(четные), 5-23(нечетные), 23а; Седова, 1-11(нечетные), 2-16(четные); 3-го Сентября; Серафимовича, 1а, 11-25(нечетные), 2-10(четные); Сердича, 3-19(нечетные), 4-18(четные); Скрыганова, 1-13(нечетные), 2-36(четные), 7 к.2, 39; Смоленская, 2а, 7, 12, 14, 49, 49 к.2, 49б, 51, 52; Снежный пер., 4; Социалистическая, 3-23(нечетные), 10-20(четные), 20-32(четные); Станиславского, 11-25(нечетные), 10-36(четные); Стахановская, 1-43(нечетные), 2-38(нечетные); Стахановский пер., 1-7(нечетные), 2, 4; Столетова, 1, 1а; Стрелковая, 1-13(нечетные), 2-14(четные); Строителей, 1-7(нечетные), 2-8а(четные); Судмалиса, 3, 5-15а(нечетные), 10, 10а, 14-26(четные); Сурганова, 1 к.1-2, 2, 2а, 2в, 3-17(нечетные), 4а, 5а, 6, 7а, 11 к.2, 13а; Товарищеский пер., 2а; Толбухина, 1-5(нечетные), 2, 5а, 9-15(нечетные), 9а; Тракторостроителей б-р, 1-5(нечетные); Тростенецкая, 3-5в(нечетные); Трудовая, 1а-7(нечетные), 4-12(четные); Тухачевского, 2-16(четные), 3-7(нечетные); Украинская, 1-5(нечетные), 12-36(четные), 15-27а(нечетные); Ульяновская, 3-7(нечетные), 4; Уральская, 1а, 3, 5, 6-16(четные), 6а, 7-15(нечетные), 8а, 9а-б, 10а, 11а, 14а, 16а, 41; Уральский пер., 3-15(нечетные), 6; Ученический пер., 1-11(нечетные), 2-12(четные); Фабричная, 6-30(четные), 7-29(нечетные); Фабричный 1-й пер., 2; Фабричный 2-й пер., 9; Филимонова, 3, 3 к.2, 5 к.1-2, 7, 7а, 8-14(четные), 13 к.1-2; Фроликова, 1-11(нечетные), 8, 19-33(нечетные), 23а, 25а, 29а, 31а, 31 к.2, 41, 45-49(нечетные); Харьковская, 1-19(нечетные), 4-58(четные), 53-57а(нечетные); Центральная, 1-11а(нечетные), 2-8а(четные), 16, 17-25(нечетные), 20, 22, 24-28(четные), 45, 47; Чайкиной, 1-15(нечетные), 2-16(четные); Чеботарева, 1-23(нечетные), 2-22(четные); Челюскинцев, 1-11(нечетные), 2-14(четные), 14-34(четные), 15, 65-75(нечетные); Чорного пер., 1-11(нечетные), 4, 5а; Чорного, 24-34(четные), 24а, 25; Шоссейная, 7-17(нечетные); Щербакова пер., 1-5(нечетные), 2-14(четные); Щербакова, 1-35(нечетные), 2-46(четные); Энгельса, 1-7(нечетные), 4-14(четные), 7а, 17-27(нечетные), 20; гостиница "Кемпинский"; КУП "Минская овощная фабрика"; станции метро "Купаловская", "Октябрьская", "Пролетарская", "Автозаводская"; торгово-складской корпус по Могилевскому шоссе; электродепо "Могилевское".

С 9 июля отключения запланированы по улицам:

Беды, 36-40(четные), 45; Белинского, 23, 54; Восточная, 41, 107, 125, 129-133(нечетные), 165, 168, 169, 170, 178, 181, 183, 184-190(четные); Гало, 148; Гамарника; Гедройца, 2, 6-14(четные), 18, 20; Дзержинского пр., 93-97(нечетные), 115, 119, 122, 127-131(нечетные); Есенина, 3 к.1-2, 4-22(четные), 6 к.1-4; Казинца, 52а; Калиновского, 1-15(нечетные), 4а; Каролинская, 1, 2, 3, 6-10(четные), 14; Каролинский проезд, 5; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер, 6, 51, 53; Кольцова, 3, 4-38(чётные), 5, 15а-25(нечетные), 37, 37а, 39 к.1-2, 48, 49, 50, 53 к.1-2; Космонавтов, 3 к.1-6, 5, 5 к.1-2, 7 к.1-2, 9 к.1-2, 11, 13 к.1-2, 15-21(нечетные), 15 к.1, 23 к.1-3, 25, 27; Крамского, 14; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1-2, 19 к.4, 20, 21 к.1, 21 к.6, 21а, 21в-39(нечетные), 22, 22а, 24-36(четные); Лукьяновича, 10, 12; Мележа, 5 к.1-2; Мирошниченко; Некрашевича, 6-12(четные); Олешева, 5, 10-14(четные); Орды, 7-11(нечетные), 15, 21-39(нечетные), 43-47(нечетные), 47а, 51-55(нечетные); Полиграфическая, 2-6(четные), 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8-18(четные); Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4-14а-в(четные); Семашко, 17а; Славинского, 4-12(четные); Слободская, 151-159(нечетные), 163-169(нечетные), 173-179(нечетные); Топографическая, 3-9(нечетные), 7а, 13; Чечота, 2-6(четные), 2а, 5-11(нечетные), 16, 20, 21-25(нечетные), 26-32(четные), 36, 40-44(четные); Чюрлёниса, 2а, 3-7(нечетные), 4-8(четные), 12, 16, 22-26(четные); Широкая, 2-40а, 3, 3а, 29/15.

С 19 июля - по улицам:

Баторинская; Бирюзова, 4а; Вербная, 3; Гастелло, 6-16(четные), 7-11(нечетные); Гвардейская, 3-9(нечетные), 8-16(четные); Глебки, 58-126(четные); Грибоедова, 12, 20-30(четные); Жудро, 29-71(нечетные); Игнатенко; Ильянская; Камайская; Лынькова, 1-31(нечетные) , 8, 10; Матусевича, 2-36(четные); Машерова, 76, 78; Москвина, 4; Мястровская; Нарочанская; Ольшевского пер.; Ольшевского пр-д; Ольшевского, 10-82(четные), 29 к.1, 45-77(нечетные); Орловская, 86; Победителей пр., 8-14(четные), 18, 20, 39-101(нечетные), 103-111(нечетные), 117-135(нечетные); Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер.; Пушкина пр., 67-93(нечетные), 68; Радужная; Ратомская; Ржавецкая; Саперов; Сердича, 22-88(четные); Тарханова, 5-15(нечетные), 14, 16; Тимирязева, 25, 44-60(четные), 65, 68-92(четные); Тимирязева, 93,95; Украинки, 2-22(четные); Чехова, 8; Чигладзе.

В период с 22 июля - по улицам:

Берсона, 1-3(нечетные), 14-16(четные); Бехтерева пер., 8а; Бехтерева, 8; Бобруйская, 2, 3, 8, 4-6(четные), 12а; Вокзальная, 9-23(нечетные), 22-26(четные); Володарского, 1-9(нечетные), 2-14(четные); Гебелева, 6; Городской вал, 1-11(нечетные), 2-12(четные); Грекова, 1-7(нечетные), 2-10(четные); Дзержинского пр., 1а-г; Добромысленский пер., 3-5(нечетные), 4-6(четные), 5а; Домашевский пер., 1а-11(нечетные), 4-12(четные); Дрозда, 7, 14, 25а; Жилуновича, 6-30(четные), 21-35(нечетные), 37-47(нечетные); Западная, 7а, 15-19(нечетные), 20; Иерусалимская, 4, 9-11(нечетные); Интернациональная, 1-7(нечетные), 2-20(четные); Искалиева, 14а; К.Цеткин, 4, 16-20(четные), 49-51(нечетные); Кабушкина пер., 3, 5-49(нечетные); Кабушкина, 26-98(четные), 45-59а(нечетные); Кальварийская, 7-17а(нечетные); Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6-30(четные); Кооперативный пер., 6, 12; Корицкого, 1-9(нечетные), 2-10(четные); Короля, 34-38(четные), 45-73(кроме 47а)(нечетные); Крупской, 2-10(четные); Кулешова, 1а, 2-6(четные), 8-18(четные); Куприянова, 4-6(четные); Либкнехта, 12, 21, 43а, 54-70(четные); Машиностроителей, 4, 6; Молочный пер., 4; Московская, 1-17(нечетные); Московская, 2-22(четные); Мясникова, 26-44а(четные), 72-78(четные); Мясникова, 3-39(нечетные); Народная, 29-53 к.1(нечетные), 36-64(четные), 56-62(четные); Независимости пр., 3-17(нечетные); Немига, 5, 36-40(четные); Партизанский пр., 50-70 к.2(четные), 70а-88(четные), 97-103(нечетные); Плеханова, 1-27(нечетные), 16-20(четные); Подшипниковый пр-д, 9; Рабкоровская, 2-28(четные), 13-25(нечетные); Революционная, 9-17(нечетные), 18-32(четные); Свердлова, 2-4(четные); Советская, 2-18(четные), 7-19(нечетные); Стекольный пер., 3-5(нечетные), 4; Суражская, 10; Сурикова, 1-25(нечетные); Толстого, 2-32(четные); Тухачевского, 9-23(нечетные), 18-48(четные), 25-45(нечетные); Фабрициуса, 1-13(нечетные), 8-36(четные); Филатова, 1-9(нечетные), 2-6(четные), 8-20(четные), 13-21(нечетные); Шишкина, 15, 17, 20 к.1-32(четные); Энергетический пр-д, 2, 4; Городская больница №5.

С 23 июля - по улицам:

Азгура, 1-5(нечетные), 4, 8; Андреевская, 3 к.2, 4, 4а, 5 к.2, 7 к.1-2, 11; Антоновская, 7-13(нечетные), 8-30(четные); Берестянская, 2-6(четные), 9-17(нечетные), 16-24(четные); Богдановича, 6, 8, 29, 35; Ботаническая, 4-10(четные), 3-25(нечетные); Бровки, 21 к.2, 25а, 25 к.1, 27, 30, 32, 32а-б; Броневой пер., 1-15а(нечетные), 4, 10, 12; Бумажкова, 37а, 39; Бядули, 2-12(четные), 3-13(нечетные); Войсковый пер., 3-15(нечетные), 4-14(четные); Гикало, 1, 3, 4, 12-28(четные); Горный пер., 1-7(нечетные), 4, 6; Долгобродская, 1; Захарова, 19-77а(нечетные), 24-62(четные), 54-76(четные), 104; Золотая Горка, 3-17(нечетные), 4-16а(четные); Ивановская, 34-56(четные), 37-43а(нечетные); Киселева, 3-13(нечетные), 4-10(четные), 15, 16-36(четные), 17, 26а, 27-39(нечетные), 40, 42, 42 к.2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67; Козлова пер., 25, 29; Козлова, 2-22(четные), 3-35(нечетные), 26, 26 к.8, 28; Коммунистическая, 3-11(нечетные), 4-10(четные), 14-18(четные), 17, 19, 24, 42-46(четные), 47, 49, 52, 54, 86; Красная, 3, 5, 4-22(четные), 9-23 к.5(нечетные); Краснозвездная, 1-33(нечетные), 6-18б(четные); Краснозвездный пер., 12, 14, 17; Кропоткина, 22, 43(+церковный корпус), 44; Куйбышева, 8-16(четные), 17, 19, 19а, 24, 25а, 26, 28-38(четные), 35, 41; Марьевская, 5, 5а, 7а; Машерова пр., 2-18(четные), 3-7(нечетные), 11, 17, 20, 25, 29, 33, 35; Менделеева, 20-24(четные), 30; Михайлова, 3; Мулявина б-р, 3-7(нечетные), 6-10(четные); Нагорная, 12; Нагорный пер., 5, 6б; Независимости пр., 31-45(нечетные), 34-42(четные), 44-56(четные); Парижской коммуны пл., 1; Пашкевич, 3, 5, 9; Первомайская, 3-17(нечетные), 18-28(четные); Платонова, 1-3(нечетные), 10-20б(четные), 13-35 к.2(нечетные); Подлесная, 83; Пугачевская, 1-11(нечетные), 6-24(четные); Пулихова, 6, 3-15(нечетные), 19-51(нечетные); Радиальная, 17, 23; Румянцева, 3-17(нечетные), 4-14(четные); Скорины, 8-24(чётные), 13, 15; Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 44-48(четные); Смоленская, 15-33(нечетные); Смолячкова, 3-21(нечетные), 4-26а(четные); Соломенная, 13, 23, 23а; Старовиленская, 42-54(четные), 57; Столетова, 2; Сторожовская, 8, 15, 15а; Твердый 1-й пер., 5-11а(нечетные), 6; Фроликова, 2; Фрунзе, 2, 2а, 2 к.6, 2 к.8, 3-19(нечетные); Хоружей, 1а-11(нечетные); Чапаева, 1-5(нечетные); Чичерина, 1, 2, 3, 3б, 4, 11-15(нечетные), 14, 19, 21.

В период с 5 августа - по улицам:

Алибегова, 6-44(четные), 13-27 к.1-3(нечетные); Белецкого, 2-50 к.1-3(четные); Брыля, 2, 3-9(нечетные), 3а, 21, 22-30(четные), 24а; Газеты "Звязда" пр., 4 к.1-4-60(четные), 35-71(нечетные); Голубева, 20-28(четные), 25-31(нечетные); Горецкого, 1-11(нечетные), 15-31(нечетные), 20-28(четные), 32-40(четные), 35-47(нечетные), 51-55(нечетные), 61, 63, 67-81(нечетные), 93; Громова, 14-46(четные); Гурского, 44 к.1-3; Ельских, 2; Есенина, 7-35 к.3(нечетные), 30-42(четные), 39-143(нечетные), 58-76(четные), 136; Карского, 3, 4, 5, 8, 15- 21(нечетные), 27; Космонавтов, 4-56(четные), 29–47(нечетные); Курганная, 2; Лобанка, 18-22(четные), 26-34(четные), 38, 40, 44-62(четные),71, 75- 81(нечетные), 78, 84-88(четные), 85, 89, 91, 94, 95-99(нечетные), 102-110(четные), 105-109(нечетные); Лосика, 4, 26, 28, 31, 32, 34; Любимова пр., 7-41 (нечетные), 10-46 к.1-2 (четные); Мазурова, 1, 2-6(четные), 12-22(четные), 27; Мачульского, 24, 26; Михайловская, 4, 10-16(четные); Монтажников 4-й пер., 8; Монтажников, 10-14(четные), 19, 20, 27, 35, 37; Одинцова, 44, 48, 52-56(четные), 97, 99, 103-119(нечетные); Острожских, 4-14(четные); п.Озерцо ж.д.; Панченко, 2, 4, 8-26(четные), 21, 30, 32, четные 38-46(четные), 50-56(четные), 60-64(четные), 68, 70, 74-80(четные); Полесская, 3-9(нечетные) ж.д. д.Богатырево; Рафиева, 3 к.1-2-53(нечетные), 30-34(четные), 36-100(четные), 81-113(нечетные); Сапеги, 3-15(нечетные); Семеняко, 2-6(четные), 14, 22-30(четные), 36, 42, 44; Скрипникова, 1-11(нечетные), 4, 10-16(четные), 11а-б, 15, 15а, 19-35(нечетные), 28-48(четные), 60; Слободская, 2, 3-79(нечетные), 89-149(нечетные); Слободской проезд, 4-28(четные); Сухаревская, 1-19(нечетные), 6-14(четные), 21 к.1-2, 24-28(четные), 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 45, 46-62(четные), 51, 55, 59-65(нечетные), 66-70(четные); Тышкевичей, 9, 15-19(нечетные); Федорова, 3, 5, 6, 9-23(нечетные); Чайлытко, 1, 2-8(четные), 3, 9-21(нечетные), 12-16(четные), 20, 22; Шамякина, 5-11(нечетные), 15; Шаранговича, 20, 22, 25-41(нечетные), 34-38(четные), 42-48(четные),45, 49- 63(нечетные), 52-56(четные), 60-82(четные), 67; Ширмы, 3-7; Школьная, 16, 24, 26; Янковского, 1-17(нечетные), 4, 6, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40-44(четные).

С 6 августа - по улицам:

Авакяна, 19-21(нечетные), 24-38(четные); Авроровская, 2-8(четные); Автодоровская, 3-5(нечетные); Автодоровский пер., 3а-15(нечетные); Аранская, 6-16(четные), 22а; Артиллеристов, 8-20(четные), 9-15(нечетные); Аэродромная, 1-17(нечетные), 34-42(четные), 125; Бакинская, 6-20(четные); Балтийская, 2-12(четные); Бородинская, 1Б, 9-35(нечетные); Братская, 2-10(четные); Брилевская, 1-23(нечетные), 2-24(четные), 44б-46(четные); Быховская, 14, 35-37(нечетные), 50-58(четные), 55; Великоморская, 7, 6-12(четные), 30-36(четные); Вильямса пер., 14; Вильямса, 37-47(нечетные); Вирская, 40-44(четные); Володько, 12-30(четные); Воронянского, 1а-35(нечетные), 4-64(четные); Вузовский пер., 3-9(нечетные),16а; Германовская, 9-17(нечетные); Дачный пер., 1в, 8-18(четные); Денисовская, 2-6(четные), 3-51(нечетные); Жуковского, 1-29б(нечетные), 2-24(четные); Индустриальная, 5-7(нечетные); Калиновского, 4-12(четные), 14-82(четные), 17-111(нечетные), 113-115(нечетные); Карбышева, 1-13(нечетные), 2, 25, 42-50(нечетные); Кедышко, 24-28(четные); Кнорина, 50; Козыревская, 2-74(четные), 15-39(нечетные); Короткевича, 2-14(четные), 3-19(нечетные); Левкова, 3-19(нечетные), 4-30(четные), 30а, 33-45; Либавороменская, 23; Логойский тракт, 134, 136; Луговая, 4а; Марата, 19-21(нечетные); Маяковского, 8-174(четные), 11-15(нечетные), 15а, 57-129(нечетные); Минский р-н, д. Боровая, 2, 3, 6; Могилевская, 2-36(четные), 5, 35-49(нечетные); Надеждинская, 1-29(нечетные), 2, 58, 58а; Независимости пр., 117-157(нечетные), 165; Пензинская, 37-41(нечетные); Полевая, 2-36(четные), 25, 25а; Полевой пер., 2а; Полтавская, 10; Радищева, 3; Роменская, 5-9(нечетные); Седых, 14-68(четные) (кроме 14а-в); Семенова, 1-35(нечетные), 2-36(четные); Сенницкая, 5, 51-55(нечетные); Славинского, 1, 1 к.1-4, 3-45(нечетные), 18; Слонимская, 27а; Солнечная, 1-31(нечетные), 4-30(четные), 31а; Тикоцкого, 2-52(четные), 9, 57, 59; Физкультурная, 14-26а(четные), 23-33(нечетные); Филимонова, 69; Чкалова, 1-35(нечетные), 2-38 к.1(четные).

В период с 13 августа - у потребителей по улицам:

Беломорская, 4-8(четные), 4а, 5-9(нечетные), 13-17(нечетные), 14-18(четные), 21, 23; Богдановича, 62, 66, 64 к.1-2, 68-92(четные), 68а, 89, 91, 91а, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131-137(нечетные), 139а, 143, 143а, 145 к.1-2, 147, 147а; Даумана, 13, 13б, 23; Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56(четные), 54а-б; Новаторская, 2а, 53а, 55а/1; Дорошевича, 3, 4-8(четные), 5; Земледельческая, 50; Каховская, 17; Кропоткина, 108-114(четные), 108а; Куйбышева, 40, 44-48(четные), 46а, 65, 67 к.1-3, 69, 69а, 73-87(нечетные), 79 к.2, 91-97(нечетные), 101; Кульман, 1-5(нечетные), 2, 2 к.1, 4, 5а, 9-15(нечетные), 14-18(четные), 20а, 21, 21а-б, 22-32(четные), 23, 27-39(нечетные), 33а, 38; Независимости пр., 49, 53-69(нечетные), 65 к.2-3, 65 к.6-7; Нововиленская, 1, 1а, 3а, 5а, 6-28(четные), 7б, 8а, 9а, 10а-б, 13, 13а, 15, 20а, 21 к.1-3, 23, 24а-д; Нововиленский пер., 2-14(четные); Орловская, 51-61(нечетные), 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70; Осипенко, 2-8(четные); Пархоменко, 3; Прогрессивная, 8, 29а, 29а к.1, 29а к.2; Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14, к.1; Старовиленская, 133; Старовиленский тракт, 3, 5, 6-10(четные), 26 к.1, 28 к.1, 30, 41, 41а, 67, 69, 73-77(нечетные) 75а, 87-93(нечетные), 88, 89а, 91 к.1; Сурганова, 37 к.1-5, 39, 41, 45 к.1-4, 47 к.1-5, 49-59(нечетные); Хмельницкого, 3, 5, 9 к.1; Хоружей, 4, 6б, 8, 10 к.1-2, 12 к.2, 14, 16, 16а-б, 18-22(четные), 18 к.1-2, 24 к.1-2, 26, 26а, 33-41(нечетные), 44, 44а; Цнянская, 1-25(нечетные), 2 к.1-2, 4 к.1-2, 8/19, 12, 14а, 23а; Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 3-7(нечетные), 4-8(четные), 8а, 10а, 23, 31, 55-61(нечетные), 57а; Шестая линия 2-я ул., 9-15(нечетные); Щедрина 1-й пер., 1; Щедрина, 1; Я.Коласа пер., 3, 3а, 4-8(четные), 5, 9-15(нечетные); Я.Коласа, 2-10(четные),7-21(нечетные), 7а, 12-18(четные), 15а, 22-26(четные), 23 к.1-2, 25 к.1-3, 27 к.1-2, 29-35(нечетные).

С 21 августа - по улицам:

Амураторская, 2-4(четные), 3-7(нечетные); Богдановича, 1-27; Витебская, 10, 11, 17, 21, 21а; Гвардейская, 1, 1а; Гебелева, 1-7(нечетные), 4; Грибоедова, 1, 1а, 2-10(четные); Димитрова, 3, 5; Заборского, 3; Замковая, 25-33(нечетные), 28; Заславская, 10-14(четные), 11-37(нечетные); Кальварийская, 1-5(нечетные), 2-4(четные), 16; Коллекторная, 10-32(четные), 11-15(нечетные); Короля, 2-26(четные), 3-23(нечетные), 47а; Либкнехта, 32; Машерова пр., 43, 51, 80; Мельникайте, 2-6(четные), 3-13(нечетные), 8-16(четные); Москвина, 5; Немига, 6-14(четные), 28-30(четные), 42; Обойная, 4-10(четные), 7; Освобождения, 3-13(нечетные), 8-10(четные); Панфилова, 2; Победителей пр., 1-11(нечетные), 2, 4, 4а , 13-31(нечетные); Раковская, 2-34(четные), 15-27(нечетные), 36-38(четные); Репина, 4; Романовская слобода, 1-13(нечетные), 10-28(четные); Старовиленская, 2-16(четные); Сторожевская, 1-7(нечетные), 6; Сухая, 1-21(нечетные), 2-28(четные); Танка, 1а, 2-36(четные); Тимирязева, 2-10(четные), 3а; Троицкая набережная, 2-10(четные); Чехова, 3; Шорная, 17, 18, 20; станция метро "Немига".

В период с 2 сентября - по улицам:

Аранская, 1-13(нечетные), 18, 24; Белорусская, 2-14(четные), 15-41(нечетные); Бобруйская, 5-27(нечетные); Ванеева, 29, 31, 34, 40-48(четные); Велосипедный 2-й пер., 1-5(нечетные), 9, 10, 22, 30-36(четные); Володарского, 13-23(нечетные), 16-24(четные); Горовца; Кирова, 1-5(нечетные), 2-8 к.1-4(четные), 7-29(нечетные), 14-16(четные); Комсомольская, 25-33(нечетные), 34-38(четные); Крупской, 11, 15; Ленина, 12-16(четные), 13-21(нечетные), 18-34(четные), 46, 47; Ленинградская, 1-7(нечетные), 4-20(четные); Малинина, 1-41(нечетные), 2-34(четные); Малявки, 1, 1а; Маркса, 1-33(нечетные), 2-22(четные), 24-32(четные); Маяковского, 1, 2, 4; Михайловский пер., 4; Независимости пр., 2-8(четные), 10-20(четные); Октябрьская, 2-16(четные), 5-25(нечетные); Партизанский пр., 2(к. 2, к. 14, к.15, к. 16, к. 20), 8; Плеханова, 26-72(четные), 51-127(нечетные); Привокзальная пл., 3-7(нечетные); Рокоссовского пр., Свердлова, 1-7(нечетные), 9-23(нечетные), 22-36(четные); Тростенецкая, 4-8(четные), 10б, 15, 21, 22; Ульяновская, 8, 23-41(нечетные), 30-34(четные); Энгельса, 26-34(четные); Якубова; станция метро "Площадь Ленина"; подземные ходы №2, 3 по пр. Независимости.

В РУП "Минскэнерго" отметили, что в графике возможны изменения, а также обратились с просьбой в случае обнаружения в жилом секторе и прилегающих территориях признаков нарушений в работе тепловых сетей (утечки теплоносителя, парение, образование промоин) срочно информировать диспетчера филиала "Минские тепловые сети" по тел. 298-27-27, 298-27-37 или ближайшее КУП "ЖЭУ".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Минск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3576 BYN 2.352 BYN 2.36 BYN
USD
2.0969 BYN 2.094 BYN 2.1 BYN
RUB
3.2248 BYN 3.202 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь через два года будет готова провести чемпионат Европы по футболу - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Bright Festival проходит на стадионе "Динамо"
Все фото

Инфографика

Движение эстафеты "Пламя мира" по Беларуси В каждой области эстафета пробудет 6 дней.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений
Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро
Участок вдоль Долгиновского тракта в Минске отдан под зону жилой застройки
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кипра
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании
Экономика
Фото из архива Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 90% площадей
"АСБ Лизинг" привлек в Польше 26,5 млн евро для поставки БЖД трех поездов
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку
Происшествия
Фото Брестской таможни Брестские таможенники задержали на границе россиянку с 100 кг экстази
У жителя Борисовского района изъяли около 4 кг марихуаны
Предъявлено обвинение водителю, совершившему ДТП с тремя погибшими в Бешенковичском районе
Общество
Сергей Румас Система предупреждения и ликвидации ЧС должна меняться в соответствии со временем - Румас
Все больше белорусок старше 40 лет становятся многодетными мамами
Постановление Совмина впервые подготовлено как безбумажный документ
Спорт
Андрей Сидоренко. Фото из архива Минское "Динамо" не продлило контракт с главным тренером Андреем Сидоренко
Хоккеисты Латвии обыграли сборную Австрии на ЧМ в Словакии
Боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире Кубка губернатора Санкт-Петербурга
Технологии
Фото из архива Оператором портала открытых данных предлагается сделать Национальный центр электронных услуг
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
В Китае создали виртуальную АЭС для оценки безопасности ядерно-энергетических систем
Культура
Огромный фудкорт, лазертаг и 6-часовое шоу с топовыми артистами - Bright Festival проходит в Минске
Объявлять баллы от Беларуси на "Евровидении" будет "Мисс мира Европа - 2018" Мария Василевич
Проект о 500-летии белорусского книгопечатания представили в Национальной библиотеке Эстонии
В мире
Фото из архива В Казахстане началась предвыборная агитация
Боевики напали на отель на юго-западе Пакистана
США введут пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
В японском городе Камакура туристам запретили есть во время прогулок
ФОТОФАКТ: Как может выглядеть восстановленный Нотр-Дам-де-Пари
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В семнадцать мальчишеских лет
Боль нашей земли
Гоблин – "жизнерадостный графоман"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия