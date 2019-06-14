В Минске 15-16 июня из-за асфальтирования ул. Руссиянова изменится работа пассажирского транспорта

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с асфальтированием ул. Руссиянова в работу городского пассажирского транспорта 15-16 июня вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В частности, троллейбусные маршруты №2, 62 отменяются.

Троллейбусы №61 со стороны пр. Независимости будут двигаться до ДС "Уручье-4" по ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта в обоих направлениях.

Чтобы компенсировать снятое троллейбусное движение, будет организована работа временных автобусов №2Т (поедут по трассе и расписанию троллейбуса №2).

Автобус №941 "ДС Уручье-2 - ДС Малинина" будет следовать по ул. Руссиянова, пр. Независимости, ул. Филимонова, ул. Запорожская, ул. Радиальная, ул. Ваупшасова, ул. Долгобродская, ул. Буденного, пр. Партизанский, ул. Ванеева, пр. Рокоссовского, ул. Малинина в прямом направлении. Обратно поедет по ул. Малинина, пр. Рокоссовского, ул. Олега Кошевого, пр. Партизанский, ул. Буденного, ул. Долгобродская, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Запорожская, ул. Филимонова, пр. Независимости, ул. Руссиянова.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №2Т, 941, 27, 77, 139, 86, 155 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты №2, 41, 61, 62.-0-