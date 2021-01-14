В Минске 15 января стартует акция помощи бездомным

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городская профилактическая акция "Социальный патруль" начнется в Минске 15 января и продлится до 28 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В ходе акции для лиц без определенного места жительства будут организованы пункты горячего питания, работа социальной столовой, выдача теплой одежды, а также будут оказаны юридические и психологические услуги. "Основная задача комплекса мероприятий - накормить и обогреть бездомных. При необходимости оказать им медицинскую помощь, предоставить ночлег, поспособствовать установлению родственных связей и решению других вопросов", - говорится в сообщении.

Ежегодно во время акции сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания населения, управлений внутренних дел, медработники, представители общественных организаций, волонтеры оказывают всяческую помощь бездомным людям.-0-