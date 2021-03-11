В Минске 15 марта стартует месячник наведения порядка после зимы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 15 марта стартует месячник наведения порядка после зимы - во всех районах запланированы мероприятия по благоустройству дворов. Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева на пресс-конференции на тему "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

Будут проведены субботники с участием населения - уже 13 марта жителей всех районов приглашают подключаться к работе, всем желающим предоставят инвентарь. Также пройдут совместные с ГАИ акции по соблюдению правил парковки транспортных средств, а также акции по контролю за выгулом домашних животных.

"На дворовых территориях уже активизирована работа: по уборке прошлогодней листвы, случайного мусора, озеленению территории. Во всех ЖКХ районов определены поадресно мероприятия", - рассказала Анастасия Воробьева.

При наступлении тепла начнется наведение порядка в контейнерном хозяйстве - ремонт, покраска, замена, приведение в надлежащее состояние объектов внешнего благоустройства.

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Фото Андрея Покумейко

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