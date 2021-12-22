В Минске 158 педагогов награждены премиями и грантами по итогам городского конкурса

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения премий и грантов Мингорисполкома педагогическим работникам учреждений образования по итогам городского конкурса "Опыт и инициатива педагогов - ресурс образования столицы" прошла сегодня на базе комитета по образованию, передает корреспондент БЕЛТА.

Победители конкурса представили инновационные идеи и опыт работы по актуальным направлениям повышения качества образования столицы. Это развитие метапредметных компетенций учащихся; организация исследовательской деятельности школьников; формирование гражданственности и патриотизма; освоение современных образовательных технологий; инновационные подходы в организации методической работы; система работы ресурсных центров по управленческой деятельности.

Победителям конкурса вручили 50 премий и 108 грантов, а также каждый награжденный получил в подарок книгу "Минский учитель: портрет мастера".

"Конкурс прошел уже в двадцать первый раз. Все его участники достигли больших высот в области педагогики. Мы стараемся сделать все для того, чтобы каждый учитель имел возможность не останавливаться на достигнутом, а совершенствовать педагогическое мастерство и передавать свой богатый опыт. Нужно лишь, чтобы от самого педагога исходила инициатива. Все остальное для самореализации в Минске есть", - подчеркнул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Конкурс, который проводится ежегодно, направлен на развитие образовательных инициатив педагогов столицы, поддержку их инновационной деятельности, обмен эффективным опытом работы. Должное признание - это один из важных элементов профессиональной и личностной самореализации педагогов. К тому же оно способствует повышению престижа профессии.-0-