В Минске 1,6 тыс. многодетных семей направят на улучшение жилищных условий до конца этого года

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца этого года на улучшение жилищных условий направят 1,6 тыс. столичных многодетных семей. Такая информация была озвучена сегодня в ходе оперативного совещания в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Всего в Минске в очереди на жилье состоят 6,3 тыс. многодетных семей, - привела цифры начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич. - С начала года на улучшение жилищных условий уже направлены 2,4 тыс. таких семей, еще 1,6 тыс. получат направление до конца года".

Для этих целей администрациям районов уже выделено 1 536 квартир в 15 объектах строительства, в том числе в двух домах в Смолевичах. Сейчас идет сбор заявлений и распределение жилья между семьями. Только за минувшую неделю выделена 291 квартира.

До конца года администрациям районов будет выделено еще 11 объектов строительства на 1 629 квартир.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал держать эти вопросы на постоянном контроле.-0-