В Минске 17 ноября на избирательных участках будет организована выездная торговля с дегустацией блюд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездная торговля с дегустацией блюд будет организована на столичных избирательных участках 17 ноября. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выездная торговля будет организована на всех избирательных участках столицы. Торговое обслуживание обеспечат предприятия как государственной формы собственности, так и частные торговые сети. Наряду с работой буфетов внутри помещений будет организована торговля снаружи - на территориях, прилегающих к избирательным участкам с наиболее массовым количеством посетителей. Будут установлены лотки по продаже плодоовощной продукции и специализированные автомобили по продаже живой рыбы. Запланировано приготовление шашлыков и ухи", - рассказала Нина Емельянова.

Будет организована и продажа непродовольственных товаров отечественного производства. В частности, предприятия легпрома предложат товары без торговой надбавки, будут и скидки.

Столичные организации и ремесленники проведут в том числе маркетинговые мероприятия: дегустации, промоакции, презентации, мастер-классы. Среди участников "Минскхлебпром", "Коммунарка", "Красный пищевик", Минский комбинат хлебопродуктов, "Слодыч", "Санта Бремор". Образцы своей продукции планирует раздавать "Белита- Витэкс". Ремесленники организуют мастер-классы по созданию детских игрушек и свечей. "Минскхлебпром" приглашает детей полепить из цветного теста, пораскрашивать, поиграть в шашки, собрать пазлы.

На каждом избирательном участке минчанам предложат бесплатный чай.

"Буфеты будут работать с 8.00 до 20.00. Мы проанализировали цены и уверены, что стоимость продукции будет гораздо ниже, чем сейчас в торговой сети Минска", - отметила Нина Емельянова.-0-