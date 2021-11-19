19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 2-й роддом с 29 ноября вернется к профильной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сегодня в роддоме начались мероприятия по дезинфекции. В четвертую волну он был перепрофилирован в "ковидный" госпиталь и теперь, когда волна уходит, он вновь возвращается к своей профильной деятельности.

На первом этапе проводится химико-биологическая обработка усилиями бригады войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил. Военные уже не в первый раз участвуют в такой обработке помещений. Специалисты военного профиля оснащены специально подготовленными комплектами для обработки таких масштабных помещений. Безусловно, все специалисты используют современные средства индивидуальной защиты требуемого класса и дезинфицирующие растворы.

Через несколько дней будет проведен второй этап очистки помещений и с 29 ноября в роддом начнут поступать пациентки по профилю.-0-