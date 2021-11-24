В Минске 25-28 ноября пройдут VII Белорусские Рождественские чтения

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Белорусские Рождественские чтения "От купели крещения - к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского" пройдут 25-28 ноября в Минске, сообщил журналистам митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращение к данным темам позволит раскрыть непрерывность духовной традиции, глубокую связь и преемственность поколений, будет служить консолидации современного общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей белорусского народа", - сказал митрополит Вениамин.

Чтения пройдут в смешанном формате: очно и онлайн.

К участию в чтениях приглашаются священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители других направлений деятельности.

Торжественное открытие VII Белорусских Рождественских чтений состоится 25 ноября в белом зале Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.-0-