В Минске 25 новорожденным подарили вышиванки

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Падары немаўляці вышыванку" состоялась сегодня в 5-м столичном роддоме, молодежь поздравила появившихся на свет маленьких граждан и их мам накануне Дня Независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете ОО "БРСМ".

Участниками акции стали 25 мам и их детей. Активисты вручили малышам первые в их жизни распашонки, вышитые белорусским орнаментом, а также игрушки и средства личной гигиены.

Маечки-обереги с национальной символикой новорожденным подарил первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Клишевич. "Массовое увлечение национальной вышитой рубашкой стремительно набирает обороты. Если еще пару лет назад вышиванки интересовали разве что культурных исследователей, то сегодня одежда с белорусскими орнаментами стала по-настоящему модной фишкой. Новорожденные, получившие одежду с национальной символикой, будут находиться под надежной защитой, ведь для них это оберег. Цель акции "Падары немаўляці вышыванку" - поздравить женщин с радостным событием в их жизни - рождением ребенка", - отметил он.

Акция "Падары немаўляці вышыванку" проходит по всей Беларуси. В родильных домах грудничкам будут вручены распашонки, ползунки с национальным орнаментом. В Минске мероприятия продлятся до 5 июля.-0-

Фото Минского городского комитета ОО "БРСМ"