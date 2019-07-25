В Минске 26-28 июля будет проходить 32-й чемпионат Европы по китайским шахматам сянци

25 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 32-й чемпионат Европы по китайским шахматам сянци 26-28 июля пройдет в Минске, сообщили БЕЛТА в Китайском культурном центре в белорусской столице.

В соревновании примут участие 40 игроков из семи стран. Впервые за время проведения чемпионатов Европы турнир посетит представительная делегация из КНР, которую возглавит президент Китайской ассоциации сянци Чжу Гопин. В ее составе будет и экс-чемпион мира, международный гроссмейстер Жао Горон.

Китайские шахматы - одна из популярнейших интеллектуальных игр на планете, в которую время от времени играют полмиллиарда человек. В основном сянци распространены в странах Азии - Китае, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре. Однако федерации сянци есть как в Америке, так и в Европе.

Белорусские игроки начали принимать участие в чемпионатах Европы и мира с 2017 года. Чемпионат Европы 2017 года проходил в Мюнхене и собрал 29 игроков из семи стран. В 2018 году главный турнир континента принимал итальянский Милан. Там выступило 40 игроков из восьми стран. Чемпионат в Минске будет по-настоящему рекордным и в полном смысле международным событием. Количество игроков европейского происхождения составит рекордные 75%, в то время как в предыдущие годы их количество не поднималось выше 40%.

Рекордным турнир станет и по числу молодых участников. Всего их будет 12 в группе до 18 лет. Параллельно с основным турниром планируется провести мероприятие по популяризации китайских шахмат среди жителей столицы Беларуси под патронатом Китайской ассоциации сянци. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в битве красных и черных фигур и получить первые уроки игры непосредственно от опытных игроков и тренеров.-0-