В Минске 29 апреля ограничат движение транспорта на время тренировок парада

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 29 апреля в Минске будет проводится тренировка "пеший по машинам" по маршруту движения механизированной колонны. В связи с этим ориентировочно с 21.50 по 00.30 30 апреля будут поэтапно вводиться временные ограничения движения всех видов транспорта, сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".

До 23.30, на время построения и начала прохождения колонны, закрывается движение по пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Куйбышева и меняются трассы некоторых городских автобусных маршрутов.

А именно: автобусы №29, 44, 136, 1002-ТК поедут по улицам Куйбышева, Янки Купалы, Богдановича, Немига, пр. Победителей в обоих направлениях, с выполнением остановочных пунктов "Ст. м. Немига", "Дворец спорта", "Гостиница Юбилейная". А по маршрутам №18 и 26 движение автобусов организуется по улицам Киселева, Богдановича, Хоружей, Червякова в прямом направлении, по улицам Червякова, В. Хоружей, Куйбышева, Киселева - в обратном, с выполнением всех остановочных пунктов на измененном участке.

После 23.00, на время перемещения колонны, меняются трассы других маршрутов пассажирского транспорта.

Автобусы №163 поедут по улицам Мельникайте, Кальварийская в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на измененном участке.

Троллейбусы №14, 58 направятся по ул. Ольшевского, пр. Пушкина, улицам Притыцкого, Кальварийская в обоих направлениях. А маршруты троллейбусов №39 и 77 сокращаются до развязки пр. Победителей с ул. Орловская.

Для остальных маршрутов пассажирского транспорта в отдельных местах перекрытия участков дорог будет предусмотрена кратковременная остановка подвижного состава: на пр. Машерова от ул. Куйбышева до ул. Тимирязева; по ул. Тимирязева от пр. Машерова до ул. Саперов; ул. Саперов на всем протяжении; пр. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской.-0-