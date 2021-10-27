В Минске 3 дня на трех перекрестках не будут работать светофоры

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на протяжении 3 дней на трех перекрестках не будут работать светофоры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с проведением ремонтных работ 27, 28 и 29 октября с 9.00 до 17.00 не будет работать светофорное регулирование на следующих перекрестках: ул. Чечота - ул. Каролинская, ул. Шаранговича - ул. Лобанка, ул. Могилевская - ул. Володько", - рассказали в Госавтоинспекции.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-