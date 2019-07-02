В Минске 3 июля сократят интервал движения транспорта и продлят работу некоторых маршрутов

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 3 июля увеличат количество подвижного состава автобусов и троллейбусов, продлят работу некоторых маршрутов, а также изменят движение транспорта в районе "Чижовка-Арены", сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, с 11.00 3 июля до 1.00 4 июля будут сокращены интервалы движения автобусов №1, №73 и троллейбусов №53.

До 1.40 4 июля будет продлено время работы автобусов №№1, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 57, 69, 72, 73, 74С, 90, 99, 100, 112С, 115Э, 135, 147, 149, 159, 921; троллейбусов №№3, 6, 20, 27, 48, 53, 57, 62; трамваев №№3, 11.

На время городского спортивного праздника по лыжероллерам "Радость рассвета со "Знаменкой" на площадке перед "Чижовка-Ареной" с 7.40 и ориентировочно до 11.00 изменится движение троллейбусов. Так, троллейбусы №16 со стороны ж/д вокзала будут двигаться до разворотного кольца "ст.м. Могилевская" по проспекту Партизанский, улице Машиностроителей в обоих направлениях.

Троллейбусы №49 со стороны разворотного кольца "Кошевого" поедут до разворотного кольца "ст.м. Автозаводская" по улицам Малинина, Крупской, Кабушкина в обе стороны.

Троллейбусы №92 со стороны ДС "Карастояновой" проследуют до разворотного кольца "ст.м. Могилевская" по улицам Радиальной, Ваупшасова, Ванеева, проспекту Партизанский, улице Машиностроителей в обоих направлениях.

Будет организована работа временных автобусных маршрутов. В частности, автобусы №926 "ДС "Чижовка-1" - ст.м. "Автозаводская" и №917 "ДС "Чижовка-6" - ст.м. "Автозаводская" будут двигаться по улицам Голодеда, Ташкентской, Кабушкина в обоих направлениях.-0-