В Минске 6 и 7 мая может быть изменено движение общественного транспорта в районе пл.Победы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий на площади Победы 6 и 7 мая в случае закрытия для движения участка пр. Независимости по указанию сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома будут изменены схемы движения автобусных маршрутов городского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В этом случае 6 мая с 11.00 до 12.00 и 7 мая с 10.00 до 11.00 по измененным схемам поедут автобусы 16 различных маршрутов.

Автобусы № 18, 26 будут двигаться по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК - по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 1318-ТК проляжет по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости - в обратном.

Маршрут № 300Э, 1400-ТК - по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская - в обратном.

Автобус № 1119-ТК поедет по пр. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении и по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости - в обратном.-0-