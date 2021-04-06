В Минске 7 апреля будут наносить дорожную разметку на 11 участках

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку будут наносить на 11 участках в Минске в ночь с 6 на 7 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожную разметку будут наносить на следующих участках улично-дорожной сети: ул. Максима Богдановича от моста через реку Свислочь до ул.Немига; ул.Немига от ул. Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича; ул.Свердлова от пр.Независимости до ул.Маяковского; ул.Захарова; пр.Независимости от ул.Волгоградской до ул.Калиновского; ул.Немига; ул.Аэродромная от ул.Левкова до ул.Пензенской; пр.Независимости от ул.Калиновского до 9-го км; развязка ул.Орловская - пр.Победителей; ул.Орловская от ул.Тимирязева до дома №76; пр.Победителей от ТЦ "Замок" до дома №20.

Водителям рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-