В Минске 7 октября начинают включать отопление в административных зданиях

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 7 октября тепло начнет поступать в административные здания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Мингорисполком решением от 7 октября 2019 года №3125 разрешил включать отопление с сегодняшнего дня в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектах.

При этом оговаривается, что при температурах наружного воздуха выше 10 градусов тепла помещения должны отапливаться в так называемом режиме протапливания. А при стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приниматься своевременные меры по отключению отопления.

Отопительный сезон в этом году стартовал в столице 23 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. С 24 сентября началось включение отопления в жилфонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.-0-