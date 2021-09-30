В Минске 78 человек преодолели столетний рубеж

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Минске проживают 78 человек в возрасте старше ста лет. Об этом журналистам сегодня рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год в Минске отмечаем прибавление количества долгожителей. На сегодняшний день в столице проживает 54 777 человек старше 80 лет, из которых 912 граждан продолжают осуществлять активную трудовую деятельность. В основном это преподавательский состав. В городе насчитывается 1199 человек старше 95 лет и 78 граждан, которые достигли столетнего юбилея", - рассказала Ольга Василевская.

Система социальной поддержки пожилых людей в столице выстроена с учетом норм действующего законодательства. Вместе с этим есть и отличия. По решению Минского городского Совета депутатов № 243 от 16 ноября 2016 года перечень мер социальной поддержки для столичных жителей был расширен. В частности, гражданам, которые достигли 95 лет, выплачивается дополнительная надбавка к пенсии.

"Уделяем внимание обеспечению безопасных условий проживания пожилых людей. Стараемся возместить материальные затраты на ремонт жилых помещений отдельных категорий пожилых людей. Это востребованная мера социальной поддержки. В домах ремонтируют электрическую проводку, устанавливают автономные пожарные извещатели, которые после территориальные центры социального обслуживания поддерживают в рабочем состоянии", - отметила заместитель председателя комитета.

По ее словам, на сегодняшний день столичные территориальные центры социального обслуживания предоставляют широкий комплекс услуг, постоянно его увеличивают. В частности, за последний год все центры за счет бюджетных и спонсорских средств приобрели мобильные гусеничные лестничные подъемники для лиц с ограниченными возможностями. При необходимости граждане, которые нуждаются в траволаторе, могут заранее обратиться за его предоставлением в центр.

Помимо этого, популярностью в территориальных центрах среди пожилых граждан пользуется услуга обучения компьютерной грамотности. Во время занятий гражданам также рассказывают о безопасном поведении в сети.

Социальные услуги на дому в Минске предоставляются порядка 4 тыс. нетрудоспособным гражданам, услугами сиделки пользуются 366 человек.-0-