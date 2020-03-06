В Минске 8 марта перекроют проспект Независимости

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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 8 марта временно будут временно перекрывать проспект Независимости. Соответствующее решение Мингорисполкома от 27 февраля 2020 года №614 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Ограничения вводятся из-за проведения 8 марта "Красивого забега".
Движения всех видов транспорта по проспекту Независимости будет запрещено с 07.00 до 15.00 на участке от улицы Московской до улицы Свердлова. С 11.30 до 14.00 движение закроют по проспекту Независимости на участке от улицы Свердлова до улицы Козлова.-0-