В Минске 9 мая изменятся маршруты некоторых автобусов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в работе городского наземного пассажирского транспорта запланированы 9 мая в Минске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

С 08.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00 автобусные маршруты №18, 26, 26А поедут по пр.Машерова, ул.Козлова, ул.З.Бядули, ул.Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке из-за возложения венков к Монументу Победы на пл.Победы, проведения праздничного концерта телепроекта "Площадь Победы" и салюта.

С 09.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00 автобусные маршруты №100, 115Э будут двигаться по пр.Независимости, ул.Свердлова, ул.Ульяновской, ул.Первомайской, ул.З.Бядули, ул.Козлова, пр.Независимости в прямом и обратном направлениях. Автобусный рейс №115Э не будет выполнять промежуточные остановки. В это же время автобусный маршрут №300Э поедет от АВ "Центральный" по ул.Бобруйской, ул.Свердлова, ул.Маяковского, ул.Аранской, пр.Партизанскому, ул.Ванеева, ул.Ваупшасова, ул.Радиальной, ул. Филимонова, пр.Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях, а автобусный рейс №57 будет двигаться по ул.Пулихова, ул.Первомайской, ул.Ульяновской, ул.Бобруйской, ул.К.Цеткин, пр.Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Как отметили в "Минсктрансе", время начала и окончания ограничений движения указано ориентировочно. В случае необходимости в трассы маршрутов пассажирского транспорта могут вноситься оперативные изменения.

Кроме этого, в столице также увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте №1 в период с 10.00 до 21.30 и на рейсе №100 в период с 13.00 до 17.00, трамвайном маршруте №6 в период с 10.00 до 21.30.-0-