В Минске автопарковки внутри второго кольца до конца 2022 года сделают платными

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске все востребованные парковки внутри второго кольца до конца 2022 года сделают платными, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Во время оперативного совещания в Мингорисполкоме Владимир Кухарев затронул несколько тем, одна из которых - актуальность автостоянок. На данный момент в столице работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тыс. машино-мест, но до конца 2022 года ее планируется расширить до 10 тыс. с взиманием платы на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца. Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.

На совещании ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" поручили усилить в городе контроль за неправомерной парковкой автотранспорта, в том числе с использованием "ПаркРайтов", а также активнее взаимодействовать с ГАИ для того, чтобы пресекать такие факты и стимулировать автовладельцев оставлять свои машины в предусмотренных для этого местах.

Кроме этого на совещании Владимир Кухарев поставил задачу за апрель и май очистить городские территории от неиспользуемых старых автомобилей. "Все необходимые нормативные документы для проведения этой работы есть, процедура понятна. Нужно предметно заняться этим вопросом, за апрель-май необходимо очистить территории от автохлама", - отметил глава города.

Председатель Мингорисполкома также поручил активизировать работы по наведению порядка в рамках весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы, обратив особое внимание на состояние частного сектора и работу столичных предприятий и организаций на закрепленных за ними территориями.-0-