В Минске бесплатные горячие обеды доставят одиноким пожилым, бывшим узникам и пострадавшим от войны

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение трех месяцев в Минске будет действовать программа поддержки "Шчыры абед": горячее питание получат наиболее уязвимые граждане - одинокие пожилые люди, бывшие узники концлагерей, принудительные рабочие, дети войны и праведники мира. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском обществе Красного Креста.

Программу реализуют Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk) совместно с Белорусским обществом Красного Креста при финансовой поддержке Дортмундского международного образовательного центра и благотворительной католической организации "Реновабис".

"В своих образовательных программах IBB Minsk работает с социально уязвимыми группами, в том числе со свидетелями военных событий, а в ситуации с распространением коронавируса они находятся в особой группе риска. К сожалению, мы не можем помочь всем нуждающимся. Пока мы доставляем горячие обеды только 30 пожилым людям, но через месяц планируем увеличить количество адресов в два раза. Также благодарим наших коллег из IBB Dortmund, которые инициировали кампанию по сбору средств для этого проекта в Германии", - рассказал участник проекта и эксперт по устойчивому развитию в IBB Minsk Ларс Шмидт.

Ресторан "Вестфалия" готовит комплекс горячего обеда на 2 дня. Волонтеры доставляют их три раза в неделю в течение трех месяцев бесконтактно - до дверей квартиры. До этого они проходят в Белорусском обществе Красного Креста онлайн-инструктаж по мерам безопасности в период пандемии, им выдаются средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и дезинфицирующие средства), опознавательные элементы Красного Креста.

Волонтеры пользуются личным транспортом (если есть возможность), а в пределах Московского района - пешком. Также крупный сервис такси бесплатно помогает довезти обеды по нужным адресам. Пожилые люди вместе с комплексом горячего питания получают памятку о бесконтактной доставке и брошюру по профилактике и защите от COVID-19.-0-