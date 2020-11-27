В Минске безбарьерная среда создана почти по 400 адресам проживания инвалидов-колясочников

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безбарьерная среда создана почти по 400 адресам проживания инвалидов-колясочников в Минске. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В столице с 2010 года осуществляется целевое финансирование, которое идет на обустройство свободного доступа в местах, где живут люди с ограниченными возможностями. "За прошедший период для инвалидов-колясочников почти по 400 адресам их проживания были созданы условия свободного доступа: это и пандусы, и подъемные платформы, - рассказала Ирина Дудка. - В местах, где нет технической возможности реализовать эти варианты, предлагаем альтернативные, вроде гусеничных подъемников и телескопических пандусов".

За 9 месяцев текущего года по 26 адресам в Минске создана безбарьерная среда: установлено 20 платформ и 8 пандусов.

Также важный шаг был предпринят в 2013 году, когда УП "Минскпроект" исключил проектирование жилых домов крупнопанельного домостроения с устройством лифтов с нижней остановкой со второго этажа. И в рамках государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" в старой жилой застройке лифты заменяются на более удобные и приспособленные для инвалидов всех категорий. Уже заменено 1 464 лифта, в новых - широкие кабины, а информация на табло дублируется шрифтом Брайля.-0-

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